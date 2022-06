Szekszárd Szepesi Balázs közgazdász, szociológus, több kutatásban is részt vett, melyek során arra kereste a választ, hogy a rendszerváltás után mely vállalkozások tudtak talpon maradni, illetve az emberek hogyan élték meg a 90-es évek után a "felnőtté válást".

Szepesi Balázs szekszárdi születésű, itt járt gimnáziumba, itt élnek a szülei, és legalább havonta ellátogat a szülővárosába. A kérdésre, hogy mennyit változott a város az elmúlt évtizedekben, számára a válasz egyszerű, hiszen 1995-ben egy kutatásnak is a része volt, mely az akkori szekszárdi gazdasági élettel foglalkozott. Mint mondta, akkor a település vezetése azt a célt tűzte ki, hogy stabilak legyenek a helyi cégek, vállalkozások és ha nem is mennyiségi, de minőségi javulás legyen tapasztalható, azért, hogy a megyeszékhely egy jól élhető közeg legyen. Ez ma is így van, hiszen vannak itt olyan országos hírű cégek – Tolnatej Zrt, a Tarr Kft, a TolnAgró, és a sok jó nevű borászat – melyek a város erejét, hírnevét biztosítják.

Ugyanakkor az előadó szerint a város és a megye népességmegtartó képesség az elmúlt években romlott.

A 90-es évek elején megszűntek olyan fontos cégek, mint a húsipari, a gabonaforgalmazó, vagy a paksi konzervgyár, de ide sorolható a KSZE is, ez utóbbi a saját vetőmagfejlesztésben volt az élen. A volt KGST országokat kiszolgáló élelmiszeriparra alapozó beszállítói üzemek összeomlottak. Sok ember veszítette el akkor a munkáját.

A népességmegtartás egyik pillére az, hogy mennyire élhető, milyen szolgáltatásokat kínál a környezet, melyben az ember él.