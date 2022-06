Több mint két órán át tanácskoztak, s szavaztak zárt ajtó mögött a képviselők a közgyűlés kezdetén, ezalatt az épülő fedett uszoda ügye mellett további hét témában döntöttek. Határoztak városi díjak, elismerések adományozásáról, a Szekszárdi Sportközpont tavalyi mérlegbeszámolójának elfogadásáról, a város és a Volánbusz közötti fizetési megállapodás jóváhagyásáról, az önkormányzat gazdasági társaságainak könyvvizsgálói megbízásairól, az ilyen társaságok ügyvezetőinek tavalyi munkájáról, idei feladatairól, bérlakás iránti kérelemről és szociális ügyben benyújtott fellebbezésekről.

A szünet után nyílt ülésen gyorsan döntöttek a költségvetés módosításáról, a Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. és az Alisca Terra Nonprofit Kft. egyesüléséről, térítési díjakról, az önkormányzat vagyongazdálkodási szabályának módosításáról. Hosszabban vitáztak az önkormányzati utak behajtási engedélyeiről. Kiderült, a Garay téren lakók, ott üzlettel rendelkezők éves engedélyt kérhetnek. A szavazáskor 10 igen és 2 tartózkodás mellett a képviselők elfogadták az előterjesztést.

Megoldás született az uszoda ügyében (Fotó: K. Á.)

A következő napirendi pont az augusztusi ünnepek és a Szekszárdi Szüreti Napok megrendezéséről szólt. A vitában egymást követték az ÉSZ-es képviselők, kifejtve, hogy sokkal takarékosabb költségvetést javasolnak. Időben közel van egymáshoz augusztus 20-a és a Város Napja. Szent István napján nem kell vurstli, nem az ország három legdrágább fellépőjét kell szerepeltetni, és különösen nem kell a betervezett tűzijáték.

Murvai Árpád elmondta, a Város Napját minimális külsőségek mellett, megfelelő tartalommal kell megrendezni. A Szekszárdi Szüreti Napokkal kapcsolatban a rendezvények hangerejét kifogásolta. Erről is beszélt frakciótársa Faragó Zsolt, aki dicsérte a programot, de azt kifogásolta, hogy a vasárnap esti koncert a város széléig elhallatszik, pedig a hétfőn már dolgozó emberek pihennének. A költségek csökkentése érdekében pedig kifejtette, szerinte nincs szükség propagandára, a médiára.

Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője kifejtette, a Szekszárdi Szüreti Napok országosan számon tartott kiemelkedő rendezvény, a pandémia miatt két éven át elmaradt, most újra megrendezhetjük. A Pünkösdi Hal és Vadünnep sikere is bizonyítja, hogy igény van erre, és két év kihagyás után segíteni kell ennek megtartását. Végül a képviselők a tervezettnél jóval alacsonyabb összeget szavaztak meg, így a Szent István Nap megrendezésére három és félmilliót, a Város Napjára félmilliót és a Szüreti Napokra húszmillió forintot fordíthat a város.

Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője kifejtette, a Szekszárdi Szüreti Napok országosan számon tartott kiemelkedő rendezvény, segíteni kell ennek megtartását. (Fotó: K. Á.)

Tárgyalt a testület a helyi tömegközlekedési menetrend módosításáról is. Elhangzott a javaslat, hogy kisebb buszok, esetleg elektromos buszok is járhatnának, a helyközi járatok is segíthetnék a helyi közlekedést. A tervezet szerint július tizedikére tkidolgoznak egy teljesen új menetrendet, amely szerint lesznek csatlakozási pontok, ahol átszállással lehet tovább utazni. Ezt a lakók javaslatai alapján a hónap végéig módosítják, javítják, s mire az iskolákban a tanítás megkezdődik, új, a jelenleginél gazdaságosabb tömegközlekedés lehet a megyeszékhelyen.

Ezután az önkormányzat gazdasági társaságait vezetők javadalmazásáról is döntöttek a képviselők. Mivel az infláció jelentős, őket is megilleti a magasabb anyagi juttatás. Személy szerint szavazták meg mindenki juttatását és a Szekszárdi Sportcentrum igazgatóját kivéve mindenki a javasolt összeget kapja majd, az ő fizetésének emelésekor az ÉSZ-es képviselők tartózkodtak, vagy nem nyomtak gombot.

Ismét szerepelt a közgyűlés napirendjén a 2021. évi Aranykönyv. Korábban, a sok évtized óta a város jeles eseményeit megörökítő kódexet szerkesztők személyét, majd a bejegyzéseket kifogásolták ÉSZ-es képviselők. A mostani ülésen Zaják Rita tanácsnok asszony azt kérte, hogy azok, akik a Gazdasági Bizottság és a SZEKÖF Bizottság ülésén igennel szavaztak az Aranykönyvre, most, hogy annak tartalmát a szerkesztő, Dobos Gyula kérésük szerint módosította, ugyanígy szavazzanak.