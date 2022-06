– A nemzetközi találkozó első napján körülbelül százhetven hagyományőrző jelent meg, és tematikusan a különböző korokból, különböző századokból katonai táborokat építettek. A táborok építésénél nagyon törekedtünk az autentikus megjelenítésre, igyekeztünk fegyverekkel is korhűen ábrázolni az adott korszak katonai tábori életét. Ezzel szerettük volna erősíteni a gyerekekben a kötődést a honvédelemhez, illetve a rendvédelmi szervezetek irányában – tájékoztatott Győrfi Attila, a Katonai Hagyományőrző Hadisírgondozó Kulturális Egyesület elnöke, a rendezvény társszervezője. A nap folyamán megjelent tizennégy hagyományőrző tűzoltó-egyesület, azonban sajnos több egység nem tudott jelen lenni, mivel a viharkárok elhárításán dolgoztak.

– A megjelent egységek a különböző szereket és a tűzoltók mindennapjait is bemutatták a jelenlévőknek. A rendőrség és a honvédség is megjelent egy-egy toborzósátorral és szimulációs eszközökkel. A büntetés-végrehajtás egy rabszállító autót mutatott be, amelynek hatalmas sikere volt, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal kutyás bemutatója is hasonlóan sikeres volt – mondta el Győrfi Attila.