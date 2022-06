Szerepelt ez minden ötéves tervben, majd a rendszerváltás után minden választási ígéretben, s végül a Modern Városok Program során elkezdődött, s lassan befejezéséhez közeledik az új megyei könyvtár építése.

A hajdani laktanya helyén épülő Tudásközpont idén még a választások előtt elérte legmagasabb pontját, megvolt a bokrétaünnep, most már az új könyvtárnak és a megyei levéltárnak is helyt adó épület befejező munkái folynak. Bő fél év múlva jönnek a műszaki és egyéb átadások, elkezdődik a belső terek bútorozása, a polcok, raktárak és a működéshez szükséges tárgyak, berendezések beszerzése, beépítése, és a tervek szerint jövő nyár végén, mikor a bibliotéka úgyis néhány hétre bezár, a 360 ezer könyv, dokumentum új helyére költözik. Amikor pedig az iskolákban elkezdődik a tanítás, az új könyvtár is megnyithatja kapuit.

Bár addig még van több mint egy esztendő, már elkezdődött az előkészület a váltásra. Ugyanis, fontos eldönteni, mit akarnak átvinni, s hogy majd miként is működjön a könyvtár. Azon már hónapok óta dolgoznak, hogy mi kerüljön a Tudásközpontba, mondja Liebhauser János, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatója. Csináltak egy komoly állományrevíziót, most tartanak a selejtezés közepén.

Liebhauser János, a megyei könyvtár igazgatója a terveket mutatja (Fotó: Mártonfai D.)

Akadnak könyvek, amelyek a rossz tárolási körülmények miatt gombafertőzöttek lettek, azok nem kerülnek át. Nem viszik az új helyre azokat sem, amelyek megrongálódtak vagy elavultak, mint például a régi számítástechnikáról szóló kiadványok vagy útikönyvek, amelyek tartalma felett eljárt az idő. A válogatás egyébként már sok éve tart, mert a szűk hely miatt régebben is távolabbi raktárakba került sok olyan könyv, amelyet alig keresnek. A „zug” raktárban, a hajdani Kispipa étterem konyhájában vannak azok, amelyek közül hetente vagy még ritkábban kell egyet-egyet behozni.

Az ütemtervnél is jobban halad az építkezés.

A költöztetést, amely a terv szerint jövő augusztusban lesz, profi cég végzi majd, de természetesen a könyvtár dolgozóival közösen. Ennek költsége, miként a majdani berendezéseké, bútoroké is, benne van a tervezett 7,3 milliárdos költségvetésben. Ezek beszerzését, a költöztetés szervezését, a közbeszerzési eljárás lebonyolítását a könyvtár gazdája, a város önkormányzata végzi. Folynak a tárgyalások régóta azért is, mert a Tudásközpont a könyvtár mellett új otthona lesz a megyei levéltárnak is. Utóbbi viszont a Nemzeti Levéltárhoz tartozik, s ki kell dolgozni az együttműködés feltételeit.

Az építkezés jól halad. A kivitelező, a ZÁÉV jelzései szerint az eredeti programhoz képest másfél, két hónappal előbbre járnak. Így jövő ősztől lesz korunkhoz illő könyvtára a megyének.