A néptáncon, népzenén és a színpadi bemutatókon keresztül egy sajátos kulturális mozgalom bontakozott ki. Hatása a hagyományőrzés szempontjából is jelentős, de abban is, hogy a magyar parasztság körében kulturális területen addig egyedülállóan nagyszámú tömeget mozgatott meg. Nevezhetjük ezt a kulturális mozgalmat a kialakulóban lévő magyar néptáncmozgalom egyik legfontosabb szakaszának is – mondta el Fülöp János.

Az első „Gyöngyösbokréta” bemutató 1931. augusztusában volt, Budapest székesfőváros anyagi támogatásával. Paulini Béla rendezésében néhány parasztcsoport eredeti néptáncokat táncolt a Városi Színházban. A különböző vidékről érkezett csoportokat ugyancsak Paulini szervezte meg. Ettől az időponttól kezdve beszélünk Gyöngyösbokréta bemutatókról, bokrétás falvakról, csoportokról. A rendezvényen Szabadi Mihály, az egyesület művészeti vezetője is közreműködött.

Rendszeresen lépnek fel külföldön

Az őcsényi tánccsoport az elmúlt hetven év alatt számos fellépésen, megmérettetésen vett részt. Az 1980-as évektől rendszeres résztvevője a szakma által szervezett „minősítő” fesztiváloknak, így többek között bronz, ezüst, arany, majd később minősült fokozattal rendelkezik, illetve tagjai között Fülöp Ferenc díjas táncosok is vannak.

Rendszeresen eleget tesz külföldi meghívásoknak is. Jártak már Németországban, Szicíliában, Görögországban, Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában, Horvátországban.

Fontosak a partnerkapcsolatok is. Ezek: Gombos (Szerbia és Montenegro) és Gyergyószárhegy (Románia) testvértelepülések, valamint régi barátság fűzi a németországi Halsdorf csoportjához.