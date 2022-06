Az utóbbi években fellendült a turizmus a Fadd-Dombori strandon, ami részben a Tolnát és Domborit összekötő kerékpárútnak is köszönhető. A víz minősége kiváló, azonban egyelőre problémás a víz mennyisége, ugyanis igen alacsony a vízszint. Abban bízunk, hogy a mostani csapadékmennyiség után ez emelkedni fog. Több lehetőség is van a víz pótlására, ami azért is fontos, mert nyáron a nagy melegekben a párolgás napi egy centimétert is jelenthet – tájékoztatta portálunkat Wusching Gábor, a településrész üzemeltetéséért felelős cég vezetője. Hozzátette: az idegenforgalom mérhetően nőtt, ami nem csoda, hiszen ingyenesek a strandok, sok rendezvényt szerveznek és széles a szolgáltatások köre.

A higiéniára is odafigyelnek, az utóbbi években felújított vizesblokkokat folyamatosan takarítják. Lehetőség van vízibiciklik, kajakok, SUP-ok bérlésére is. A Vitál Sport és Szabadidő Egyesület létrehozott a rendezvényterületen egy dupla strandröplabdapályát, ami bajnokságok rendezésére is alkalmas. Használata ingyenes, előzetes egyeztetés után.

A kikapcsolódásra vágyóknak szintén tökéletes helyszínt jelent a Szálkai víztározó. Nemcsak strandolásra nyújt kiváló lehetőséget, de a horgászat szerelmesei számára is remek választás lehet. A strand továbbra is reggel nyolc órától este nyolc óráig tart nyitva. A belépőjegyárak minimálisan emelkedtek, de hat éves korig továbbra is ingyenes a belépés.

A vízminősége már hosszú évek óta kiváló minősítésű az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat mérései alapján. A víz mélysége nyolcvan centimétertől két méter mélységig változik, amit bólyák jelölnek természetesen – mondta el Pálfi János, polgármester.

Itt is egyre több a szolgáltatás. A vízi sportok kedvelőinek lehetősége van SUP, kajak, vízibicikli és csónak bérlésére is.

Tolna megyében idén is változatlanul két víztesten – a Fadd-Dombori Holt-Duna ágon, valamint Szálkán a víztározó tóban – találhatók kijelölt természetes fürdőhelyek. Az első mintavételek május 31-én megtörténtek, a vizek minősége kiváló, Tolna megye kijelölt természetes fürdőhelyei fürdésre alkalmasak – írja a www.kormanyhivatal.hu oldal.

Sok strand található megyénkben a Duna partján is, de ezeket kezdő úszóknak és kisgyerekes családoknak egyáltalán nem ajánlják. A víz gyorsan mélyül, a sodrás nagyon erős és sokszor örvények alakulnak ki a folyóban, ez pedig veszélyes még a tapasztaltabb úszók számára is.