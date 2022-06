Az élményparkban kicsik és nagyok egyaránt tartalmasan tölthetik el a napot, egyéb érdekességek mellett körutazást tehetnek a Mini székely gőzösön, meglátogathatják a hologramokkal egyedivé varázsolt Orbán Balázs Látogatóközpontot és hamarosan utazhatnak a bivalyos szekéren is. Idén július elsejével nyitja ki kapuit a Gyöngyössy János történeti grafikus és a farkaslaki Albert Botond csapatával megvalósított Mini vár, ahol további interaktív programok várják az érdeklődőket.

Az idei gyereknapra is készült újdonsággal a Legendárium csapata: egy egyedi Szilvi kis vonatot indítottak be, mely szénnel működő gőzmozdony és Varga József magyarországi ezermester készítette. A Szilvi név sem véletlen választás, ez a mozdony a Szilvásváradi Erdei Vasút, keskeny távú mozdony mini replikája. Ebből a típusból még megtalálható egy a Magyar Vasúttörténeti Parkban.

A Szilvi kis vonat mellett a Mini székely gőzössel vonatozhat az egész család a történelemben, ugyanis a 330 méter hosszú sínpáron közlekedő kis vonat a parkban található történelmi épületek makettjeit járja körbe.

„A mini székely gőzös az 1800-as évek végén útjára indított Székely Gőzös mintájára készített modell a székelyföldi vasúthálózat kiépítéséért harcoló Orbán Balázs és Ugron Gábor országgyűlési képviselő előtt tiszteleg, és a park vonattörténeti kiállításának részét képezi” – fejtette ki Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi Legendárium által működtetett Mini Erdély Park ötletgazdája.

Jelenleg több mint kilencven erdélyi történelmi épület és középkori vár makettjét láthatják az érdeklődők. A Mini Erdély Parkban bemutatott épületek és egyéb alkotások között vannak olyanok, amelyek ma már nem léteznek, vagy erősen romos állapotban találhatóak. Így a makettek által újra a fénykorukban levő állapotukban láthatjuk a térség történelmi örökségét.

A maketteket Vajda Domokos és Németh Hajnal Auróra képzőművész készítette, szakmai irányítójuk Gyöngyössy János történeti grafikus volt.

„A park látogatása kiváló családi program mind az erre kirándulók, mind a helybéliek számára” – fogalmazott Fazakas Szabolcs. Aki népszerűségüket abban látja, hogy a hozzájuk érkező turisták, ha végigjárják a parkot, olyan információkat kapnak Erdély és a térség épített örökségéről, ami a tankönyvekben nem szerepel. „Látványosság és örökségvédelmi szempont alapján választjuk ki a maketteket, odafigyelünk, hogy minden építészeti korszak és régió képviselve legyen a kiállított épületmakettekkel, ezenkívül építészeti kuriózumok is helyet kapnak a parkban.” Többek között a vajdahunyadi vár, a törcsvári kastély, a miklósvári Kálnoky-kastély, a gyergyószárhegyi Lázár-kastély, a marosvécsi Kemény-kastély, a szászkézdi vártemplom, de megtekinthetőek Erdélyen kívüli épületek kicsinyített másai is, mint például a sokak által ismert sinaiai Peleș-kastély is.

A Mini Erdély Parkban megtalálható egy középkori Mini vár, mely a nagyközönség számára idén júliusban nyitja ki kapuit. Fazakas Szabolcs elmondta, hogy rendhagyó történelemórákat lehet majd a várban, vár körül tartani, fegyverkiállítást lehet megtekinteni és középkori harci bemutatókra is sor kerül.

Az érdeklődés, a megnyitás óta, egyre csak nagyobb, ezért az sem meglepő látvány ha egy gyerekzsivajtól hangos, vonatozó, emberekkel teli parkba érkezik az odalátogató. A Székelyföldi Legendárium csapata mindig valami újjal drukkol elő látgatói számára, ilyen a Lego étterem és az óriás, autó méretű rovarok élethű háromdimenziós makettjeiből álló Rovar park, mely hamarosan a közeli szabadtéri erdőben lesz kiállítva és körbejárható. Ezen attrakciók is mind látványból, mind élményből egyedülállóak.

