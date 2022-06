Örülhetnek a gyalogosan, a babakocsival és a járművekkel közlekedők is. Eltűnnek a zökkenők, bukkanók, kátyúk. Néhol több évtizedes problémákat orvosolnak. A Pajta tér és környéke volt a legsiralmasabb állapotban. Most új burkolatot kapott az a rész, s dolgoztak az Eötvös utcában, a Dobó utcában és a Bartók utcában is.

A járdák térkővel való burkolása a Deák utca egy hosszú szakaszán még tart (az Egészségháztól a Kápolnáig), s már befejeződött az Arany János utcában és a mözsi Szent István utcában. A kapubejárók rendbetételét, a tereprendezést és más kiegészítőmunkákat követően, nagyjából egy hónap múlva zárul a projekt. A belváros rendben van már, de a külvárosi utcákban bizony még vannak felújítandó burkolatszakaszok.