Weisz Réka, a kezdeményező Paksi Ifjúságért Egyesület vezetője elmondta, szerették volna a kupakgyűjtőt mindenképpen a játszótér mellett elhelyezni, hogy a gyerekeknek természetessé váljon a környezettudatos életmód. Az új lehetőséggel a paksi lakosokat is inspirálnák a környezetvédelemre és a jótékonyságra, a kupakok bedobásával ugyanis adományt is lehet gyűjteni. A kezdeményezést Ulbert Sándor, a körzet képviselője is pozitívan értékelte. Bízik benne, hogy minél többen fognak kupakokat bedobni a tárolóba.