A két intézmény az együttműködés révén hosszú távon a lakosság egészségtudatosságát erősítő tájékoztató, oktató tevékenységet, programokat, továbbá a betegségek korai felismerését célzó szűrővizsgálatokat tervez együtt végezni, hangzott el a megállapodás ünnepélyes aláírásán, amelyet a Tolna Megyei Kormányhivatal nevében dr. Lehőcz Regina főigazgató, a Balassa János Kórház nevében pedig dr. Németh Csaba főigazgató látott el kézjegyével.

– A megyei kórháznak korábban is kitűzött célja volt, hogy a gyógyítási tevékenység mellett az egészségmegőrzést is vezető szereplőként képviselje a megyében. Az, hogy korábban az egészségfejlesztési iroda létrejöhetett, már részben ezt az elkötelezettségünket jelezte, amely azóta is szép eredményekkel, sikerekkel működik – fogalmazott az eseményen dr. Németh Csaba.

A főigazgató a megye egészségügyéért felelős intézmény és az egészségügyi irányításáért felelős hivatal a megyében élők egészségéért érzett felelősségét érzi a mostani megállapodásban. – Továbbra is igyekszünk megtenni mindent a helyiek gyógyulásáért és azért, hogy minél kevesebb "gyógyítanivalónk" legyen, ha lehet, előzzük meg a betegségeket – tette hozzá.

Az együttműködés a kormányhivatal munkatársai részére szervezett egészségnapokkal indul, amelyeken a dolgozók alapvető vizsgálatokon, szűréseken, életmód-tájékoztatókon vehetnek részt.