Az embereket mindig érdekelte, milyen lesz az időjárás egy vagy több hét múlva, mennyire lesz forró a nyár, mikor esik az eső. Nyilván másként ítéli meg a „jó idő” fogalmát az, aki nyaralni készül, mint az, aki földet művel, és annak a terméséből él, vagy városi emberként bejár dolgozni egy irodába.

Ha az elmúlt tíz évet vesszük górcső alá, akkor kiderül, megyénkben 2000 és 2020 között 5 medárdos (esős) június volt. A megyei növényvédő szolgálat adatai szerint 2001-ben, 2004-ben, 2006-ban, 2008- ban és 2010-ben. Ez utóbbi évben egy hónap alatt 180 milliméternyi eső hullott, és 9 nap volt hőségnap. Száraz, aszályos június 2000-ben, 2003- ban, 2007-ben és 2021-ben volt. Eddig 2003 a szárazság csúcstartója, hiszen egész hónapban csak 6 milliméternyi eső hullott, és közben 21 hőségnap volt.

Idén júniusban eddig a megye déli részén volt több eső, Báta, Bátaszék körzetében eddig közel 30, Szekszárd körzetében 8, a megye északi felében pedig 11 milliméternyi hullott, és az átlaghőmérséklet 20 fok, ami nagyon kellemes mind a növényeknek, mind az embereknek. Szépen fejlődtek az elmúlt hetekben a szántóföldi növények, tájékoztatta portálunkat dr. Gabi Géza növényvédelmi szakmérnök. Az ősszel vetett árpa már sárgul, vagyis megkezdődött az érési szakasz, a kukorica és a napraforgó is sokat nőtt az elmúlt napokban.

Az előrejelzés szerint szerdán, azaz Medárd napján késő este érkezik a csapadék, lehűléssel és széllel. A következő napokban is esőre, hűvösebb időre lehet számítani. Úgy tűnik, idén medárdos, vagyis csapadékosabb lesz a június.

Időjárási regulák fűződnek ehhez a naphoz

Medárd egyébként püspök volt a VI. században. Nevéhez szerte Európában időjárási regulák fűződnek, melyek évszázados megfigyeléseknek köszönhetők. Első hazai említését Zalán Menyhért a németújvári ferencrendi kolostor 1462-ből származó, erdélyi eredetű kéziratos breviáriumának naptárából idézi. Medárd napjához egy XVI. századi kéz azt jegyezte be, hogy német parasztok véleménye szerint ha e napon esik, akkor a következő negyven napon is esni fog. A német átvétel lehetséges ugyan, de ekkor a hiedelem már ismeretes Közép-Európában, így hazánkban is.