A Máté Péter-díjas énekes, rockzenész, színművész – mint azt a műsorvezető említette – a nyolcvanas évek elején már országos ismertségre tett szert, amikor is az István, a király című rockoperában az uralkodó szerepét énekelte. Ezt követte 1984-ben az ugyancsak az egész ország által énekelt Európa című sláger, 1985. március 15-én pedig a Nemzeti Múzeumnál tartott ünnepi műsorban énekelte a Nemzeti dalt. A rockoperák sorába tartozik továbbá a Jézus Krisztus Szupersztár, a Dózsa György, Az apostol és még lehetne sorolni kiemelkedő alakításait.

– Megszerettük Varga Miklóst, nemcsak dalain, hanem azon értékrenden keresztül is, amit felvállalt és közvetített megnyilatkozásaiban – érzékeltette dr. Tóth Csaba Attila azt, hogy miért is van vendégének egyértelműen helye a Polgári Magyarországért Alapítvány által is támogatott Léleképítőn. Varga Miklós bevezetésként figyelemre méltó adalékot osztott meg családi hátteréről.

– Öten vagyunk fiútestvérek, édesanyám könyvelő volt, édesapám pedig hivatásos katonatiszt – kezdte el történetét. – Édesapám alezredesként ment nyugdíjba és hithű kommunista ember volt. Beosztásánál fogva valahol a Rózsadombon kellett volna laknunk, de miután apám soha nem élt vissza a hatalmával, ezért egy kétszobás bérházban nőttem fel hetedmagammal. Eljött a rendszerváltás és egyszer kivittem őt Bécsbe. Akkor láttam először rajta, hogy kicsit megroggyant és elkezdett gondolkozni. Teltek-múltak az évek és egyszer azt láttam, hogy apám a tévét köpködi és azt mondja: pfuj, te hazug disznó! Éppen az az ember szónokolt, akiről most Budapesten sétányt akarnak elnevezni: az akkori miniszterelnök, Horn Gyula. Apám végig ment a damaszkuszi úton.

Varga Miklós kijelentette, hogy ő maga ugyan konzervatív-jobboldali gondolkodású, de ez nem jelenti azt, hogy aki a baloldalt érzi magához közel, az nem lehet rendes ember. Sajnálattal nyugtázta, hogy az elmúlt évtizedekben a bal- és jobboldal között olyan mélyek lettek a lövészárkok, hogy emiatt családok, barátságok mentek tönkre. A politika ugyan átszövi mindennapjainkat, de át kellene ezen lépnünk. Hozzátette: meg kellene próbálnunk megbékélni egymással.

Akkor egyetértett a csatlakozással

Az énekes beszélt Trianonról is. A diktátum után ellenségeink azt hitték, hogy területeink, lakosságunk és értékeink elrablásával mi eltűnünk. „ Jelentem, nem tűntünk el, itt vagyunk és talpra tudtunk állni” – tette hozzá. Természetesen szó esett az Európa című sláger keletkezéséről, a szerzeménnyel kapcsolatos érdekességekről, arról, hogy hány híres külföldi előadó énekelte már el.

Az Európai Unióhoz való csatlakozással annak idején Varga Miklós is egyetértett, ám ha ma lenne ez ügyben népszavazás, elsőként csatlakozna a nemmel szavazókhoz. Tenné ezt azért, mert meglátása szerint az EU-ban ma már nincsenek meg az egykori értékek. Azokat nem a Nyugat, hanem Magyarország tudhatja magáénak. Az előadás teljes egészében megtekinthető a YouTube videómegosztón.