Az E.ON Hungária Csoport beruházásában elkészült alállomás és a hozzá kapcsolódó 132 kilovoltos távvezeték kiépítése mintegy 2,2 milliárd forintba került. A költségekből közel egymilliárd forintot az Európai Unió és a magyar állam támogatása fedez.

A Mözs határában, a palánki út mellett átadott létesítmény az elmúlt évtized legnagyobb zöldmezős áramhálózati beruházása. A mintegy 8000 négyzetméter alapterületű alállomás létrehozásának több célja is volt. Az egyik, hogy az utóbbi időben erőteljesen megnövekedett lakossági és céges elektromos energia igényeket ki lehessen elégíteni. Fontos szempont, hogy az ötven éve épült szekszárdi alállomást kisegítő új létesítmény jelentősen emeli az áramellátás biztonságát.

Lényeges az is, hogy az utóbbi időben egyre több a megújuló energián alapuló, főként háztartási kiserőmű (napelem), amely erőforrások a hálózatba történő csatlakoztatását is lehetővé teszi a fejlesztés. És az sem elhanyagolható körülmény, hogy a beruházás során környezetvédelmi és madárvédelmi szempontokat is figyelembe vettek.