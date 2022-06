Pörböly Két és fél éve van falubusza a településnek, melyen rendszeresen szállítják az uszodába Pörbölyről Bátaszékre az óvodásokat – mondta Sipos Lajos polgármester. Minden alkalommal minimum egy kísérő is utazik a falugondnok mellett, aki a sofőr szerepét tölti be. Az óvodásokat gyerekülésben utaztatják – nagyságtól, súlytól függően megfelelő ülésben – a pörbölyi iskolásokat pedig a bátaszéki önkormányzat kisbusza szállítja naponta, a sofőr mellett, mindig utazik velük kísérő is.

A négyéves kis óvodás tragédiája nagyon megrázta a pörbölyieket is, ezen a településen különösen érzékeny téma ez a 29 évvel ezelőtti vonatbaleset óta, amikor iskolások busza ütközött vonattal. A polgármester elmondta, egymás között beszélgetnek az emberek arról, ki hibázhatott most a négyéves kislány tragédiájában. Az esetnek sok tanulsága van, az egyik az, hogy még jobban figyelni kell minden érintettnek, ha kisgyermekeket utaztatnak.

Kalaznó Óvodai járat viszi Kalóznóról a gyerekeket a hőgyészi Somvirág óvodába. Frei-Kovács Mónika polgármester elmondása szerint csakis szigorú szabályok mellett folyhat a kicsik szállítása.

– Hihetetlen, hogy ilyesmi megtörténhet még manapság. Nálunk ilyesmi nem fordulhat elő, mivel szigorú szabályok mellett szállítjuk a gyerekeket. Természetesen van listánk a gyerekekről, de a menetlevélben és a tevékenységi naplóban is kötelező nyomon követi az utasok listáját minden esetben. A sofőrrel, aki a falugondnokunk, plusz egy kísérő is utazik kötelezően, akik átveszik a szülőktől reggelente a gyerekeket. Kiszállnak, biztonságosan elhelyezik őket az autóban gyerekülésben, és az óvodába bekísérik és átadják őket a pedagógusoknak. Úgy gondolom ez a minimum, amit ilyen esetben meg kell tennünk – tájékoztatta lapunkat a kalaznói polgármester, majd hozzátette: természetesen a szabályok betartása a gyerekekre is vonatkozik, utazás közben szükség van alapvető fegyelemre. A gyerekek tudják, hogy nem csatolhatják ki magukat utazás közben.

Varsád Három településről: Miszláról, Gyönkről és Udvariból szállítják az óvodás korú gyerekeket a diósberényi Napraforgó óvoda tagóvodájába falubusz szolgálattal. Andrási Zoltánné polgármester elmondta, értetlenül állnak a tragédia előtt, nem lett volna szabad egy ilyen katasztrófának megtörténnie.

– Van egy kísérő a falugondnok mellett, aki a falubuszban ellenőrzi lista alapján a gyerekeket. Természetesen a szülők telefonon jelzik, ha valamelyik gyermek esetleg lebetegedett és mégsem jön, de a listán ezt minden esetben feltüntetjük, ami alapján nincs hibára lehetőség. Az óvodában pedig a pedagógusok szintén le ellenőrzik a létszámot, ami előírás, ezért is állunk értetlenül a történtek előtt. A másik része a dolognak, hogy nálunk a falubusz egész nap használatban van, mivel az ebédet is ezzel szállítják ki, így még véletlenül sem fordulhat elő ilyen szörnyűség – mondta el Andrási Zoltánné. A falubusz kilenc személyes, így egyszerre hét gyermeket tudnak szállítani a buszban, ahol a szabályoknak megfelelően ülésmagasítóval, becsatolva viszik a gyerekeket.

Napokig küzdöttek Inez életéért

A tomajmonostori tragédiában, amiben a 4 éves Inez vesztette életét, több felelőtlenség is tetten érhető. A kislányt múlt hét kedden reggel felejtették fenn az óvodásokat szállító kisbuszon, majd zárták be oda. A gyermek csaknem 8 órát töltött a napközben akár 50 fokos hőmérsékletűre felmelegedett buszban, amikor délután rátaláltak, már nem volt magánál. Mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol napokig küzdöttek az életéért, de szervezete feladta a harcot, pénteken elhunyt.