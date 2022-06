Az arra hajlamos állatokon ilyenkor változatos helyeken, különböző méretű és megjelenésű bőrkiütések, ekcémák jelenhetnek meg, amelyek legtöbbször nagyon viszketnek, akár nagy fájdalommal is járnak, vagy felülfertőzés miatt bőrgyulladás is kialakulhat – mondta megkeresésünkre dr. Jakab Ferenc.

A szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa hozzátette, a bolhák és a szúnyogok a csípés által lokális irritációt okoznak, a bolhák pedig, mivel a nyáluk az állat vérébe kerül, általános allergiás tüneteket is okozhatnak, amit az is jelez, hogy nem csak a csípés helyén jelenik meg a viszketés, hanem az állat mindenütt gyakran vakarózik, egyes helyeken pedig később sebesre vakarja, rágja a bőrét. A lecsupaszodott, nedvező területek a szúnyogok számára is könnyebben elérhetők, így a helyzet egyre súlyosbodik.

Mivel az elváltozások kezdetben a szőr miatt nem láthatóak, a gazda egyszer csak azt veszi észre, hogy az állaton „hirtelen” egy kisebb-nagyobb méretű nedvező folt jelenik meg, amit a kutya intenzíven nyal, néha szinte a húsig kirág, olyan erős a viszketés. Ez a tünet súlyosbodhat és nyilvánvalóvá válhat például egy fürdés, úszás után, amikor a felpuhult bőrön a betegség könnyebben megnyilvánul és gyorsabban is terjed.

A probléma sürgős állatorvosi ellátást igényel, és minél előbb el kell kezdeni a külső élősködök elleni védekezést.