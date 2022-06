A város önkormányzatát képviselve Posta Zoltán, a GVB tagja adta át a számítógép perifériákat Tolácziné Varga Zsuzsannának, a Humánszolgáltató Központ vezetőjének, illetve Szakács Szandrának a Karöltve Szekszárdért csoport egyik alapítójának. A humánszolgáltatónál már jelentkezett két család, akinek szüksége lenne a monitorokra, de sokkal többeknek lenne rá igényük, s így az elosztásban a két éve alakult civil csoportosulás is segít.

A Karöltve Szekszárdért csoportot a pandémia kezdetén, 2020 márciusában Nagy Anita alapította, hogy segítsék azokat a családokat, akiknek a járvány sokkal nehezebbé tette életét. A facebookon szerveződő csoport – ma már hatezer tagot számlál, legtöbben szekszárdiak – azóta segíti a bajbajutottakat élelmiszerrel, ruhával, bútorral, gyermekjátékokkal, ki mit tud adni.

Illetve kezdetben, amikor az iskolák is bezártak, s interneten folyt a tanítás, számítógép beszerzésével, hiszen sok négy fal közé zárt diáknak viszont nem volt ilyen eszköze. A csoport egyik tagja Meggyesi Zoltán a kapott komputereket, azok részeit, ha kellett, felújította. A most kapott monitorokat is ő vizsgálja át.

Egyébként a csoportnak már országszerte híre van. Keresték őket Debrecenből, Nyíregyházáról, Vas megyéből, de ők inkább a szekszárdiakat szolgálják, a távolabbiaknak azt üzenték, szervezzenek ők is hasonló csapatokat. Nemrég pedig nem csak azoktól kaptak elismerést, akiknek segítettek, hanem januárban munkájukat a Virágozz és Prosperálj Alapítvány és a Mutass jó példát kampány elismerő díjjal jutalmazta.

A most átadott tizenegy monitor is hamarosan gazdára talál.