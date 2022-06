Zemán Tünde jegyző arról tájékoztatta portálunkat, hogy a polgármesterjelöltek a Helyi Választási Bizottság (HVB) által elvégzett sorsolás alapján, a szavazólapon szereplő sorrendben: Kalányos Zsolt, Szücs János, Mosberger Istvánné, Mizerák Milán, Pap Szilvia, Fejes Benjamin. Közülük Kalányos Zsolt társadalmi megbízatásban, a többi polgármesterjelölt főállásban kívánja ellátni a feladatát.

Azt is megtudtuk a jegyzőtől, hogy polgármesterjelölt az, akit a választásra jogosultak legalább három százaléka jelöltnek ajánlott. Nagyszokoly vonatkozásában a választópolgárok száma hatszáznyolcvanhét, így huszonegy aláírásra volt szükség az induláshoz.

A választási kampányidőszak Nagyszokolyban május hetedikén kezdődött, és a választás napján, este hét órakor ér véget. Ez utóbbi napon viszont választási gyűlést nem lehet tartani, politikai reklámot nem lehet közzétenni. Emellett kampánytevékenységet nem lehet folytatni többek között a szavazóhelyiségben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, és annak bejáratától számított százötven méteres távolságon belül közterületen.

A szavazóhelyiség Nagyszokolyban, a Petőfi u. 275. szám alatt található, ahol június huszonhatodikán reggel hat órától este hét óráig lehet voksolni.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb idén április huszadikán a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda, aki ezt követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe, a helyi választási iroda tájékoztatja értesítő megküldésével a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről. A mozgásukban korlátozott személyek mozgóurnát igényelhetnek például levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb június huszonkettedikéig.

ElőzményekMint arról korábban beszámoltunk, Bors Bálint volt nagyszokolyi polgármestert a Pécsi Ítélőtábla három év szabadságvesztésre, három év közügyektől eltiltásra ítélte, és három évre eltiltotta a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői foglalkozástól.

Bors Bálint nyilatkozott lapunknak az ügyről, elmondta, hogy 1999-től dolgozott kereskedelmi cégnél, volt áruszállító, boltos, boltvezető, 2010 márciusától ügyvezető, de csak papíron. Feladata továbbra is a boltok felügyelete, a velük való kapcsolat tartása és ügyek intézése volt. Az ügyvezetést kényszerhelyzetben vállalta el, munkájuk megőrzése érdekében. A felesége is ennél a cégnél dolgozott. A költségvetési csalásról semmilyen tudomása nem volt, a bűncselekményt se tudva, se akarva nem követte el. A kereskedelmi cég boltjainak mindennapjait intézte. Álláspontja szerint az elsőrendű vádlott volt az, akinél minden szál összefutott. Kép- és hanganyagot is készített, amelyben az elsőren­dű vádlott elmondta neki, hogy kinek mi volt a szerepe az ügyben.