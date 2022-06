Az esemény legérdekesebb és napjaink egyik legmegosztóbb témája az E-sport jelenléte volt. Kálóczi Andrea elmondta, azért van itt helye ennek a témának, mert nagyon sokan még nem ismerik. – Minden, ami új és amiről kevés információnk van, az félelmetes tud lenni. Az internet világa, a virtuális tér sok szülőben kelt aggodalmat. Szerettük volna, ha mind a szakemberek, mind a szülők bővebb információt kapjanak erről az újfajta sportról.

Célunk az, hogy a tudás bővítésével mindenki átléphessen a félelmén. A szülők sokszor nem tudják mitévők legyenek, hogyan kell ezt a kérdést megközelíteni és ez szorongáshoz vezet. A droghasználat mellett erre szeretnénk most komolyabb figyelmet fordítani, egyben megmutatni, hogy az E-sport nem ördögtől való, és bizony a nagy népszerűsége mellett komoly eredményeket is el lehet vele érni. Nem mellesleg azt is szeretnénk megmutatni, hogyan találhatjuk meg az arany középutat, hogy ne okozzon függőséget egy gyermeknél sem ez a fajta kikapcsolódás – tette hozzá a RÉV Szolgálat Intézményvezetője.

A programok kerekasztal beszélgetéssel folytatódtak, melynek moderátora Dr. Varga István, a Pécsi Tudomány Egyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Szociális Tanulmányok Tanszékének adjunktusa volt. A beszélgetőpartnerek között helyet foglalt Kálóczi Andrea, Tóth Imre, a Szekszárdi E-Sport Egyesület Elnöke, Scherer Tamás, a Szekszárdi Sportközpont sportkoordinátora és Vörös Levente E-sportoló.

Szemléltették, milyen komoly és elismert sporttá nőtte ki magát ez a szegmens, hogyan tudják segíteni egymást és mi mindent tanulhatnak az e-sportolók a játékokból. Sokan csapatokban játszanak, így megtanulnak egymással kooperálni és egymásra figyelni, amit felnőttként a majdani munkahelyükön jól fognak tudni kamatoztatni. Szemléltették, honnan indult és hova fejlődött ez a mára már világszinten is elismert sportolói tevékenység.

– Sokan elítélik, mert nem ismerik és csak azt látják, hogy a gyerekek egész nap a számítógépet nyomkodják, holott ez közel sem így van, mert az Egyesület feladata a kontrollált edzés, és van, aki menedzserként segít egy-egy sportolót. A tehetségeket már itt fel lehet fedezni, gondoljuk csak az autóversenyző Michelisz Norbertre – mondta Tóth Imre.