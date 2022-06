– Tolna megyében harminc szervezete működik a KDNP-nek, amiknek a képviselői lettek a választmányi ülésre meghívva. Az országgyűlési választási eredményeket értékeltük, az egyes szervezetek helyi szinten elemezték a választás hatását, annak praktikus részét.

Napirendi pontként tárgyaltuk azt is hogyan erősíthetnénk meg szervezeteinket, hiszen a pandémia hatására a személyes találkozók visszaestek, amit természetesen szeretnénk visszaállítani. Nem csak a régi szervezeteinket erősítenénk meg, de újakat is szeretnénk létrehozni, ugyanis úgy látjuk, hogy van rá igény. Mások is szeretnének csatlakozni hozzánk, akiket szívesen látunk – mondta el Orbán Attila, a KDNP megyei elnöke.