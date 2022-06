Az 1993-ban alakult Sióagárdi Polgárőr Egyesület jelenleg 91 fővel, közte 70 aktív taggal működik. Az utóbbi négy esztendőben Frank József elnök irányításával tevékenykedő szervezetet tavaly az év polgárőr egyesületének választották Tolna megyében. „Szerettem volna feladatot, értelmes elfoglaltságot adni a fiataloknak, és az eltelt évek alatt sikerült is többeket az egyesületbe csábítani. Azóta közülük néhányan már a rendőrség kötelékét erősítik” – mondja a civilben a Fehér Gyűrű áldozatsegítő közhasznú egyesület dél-dunántúli régiós központjának vezetője.

Frank József immár három éve dolgozik együtt a sióagárdi egyesületben Bálványossy Zoltánnal, aki tudomása szerint a 67 ezer főt számláló honi polgárőr társadalom egyetlen látássérült tagja. „Amikor közénk lépett, nem segítségre, hanem feladatra volt szüksége” – emlékszik vissza az elnök. „Az első percben megmondtam neki: nem kifogás, hogy vak, és ő soha egyetlen alkalommal sem hivatkozott a fogyatékosságára. Titkári feladatokat lát el mellettem. Elnökségi és közgyűlésekre viszem magammal, jegyzőkönyveket készít, pályázatokat ír, de terepmunkán – rendezvények, útlezárások biztosítása – is számíthatok rá a nap 24 órájában.”

Az elnök szerint Zoli rendkívül jó ember. „Nehéz szavakkal visszaadni, a közös munka során mennyi mentális erőt kaptam tőle” – mondja Frank József. A fiatalember nem csak megbékélt fogyatékosságával, de képes nevetni is önmagán. Nem véletlen, hogy rádiójának hívójele Sólyomszem lett.

Bálványossy Zoltán a sióagárdi polgárőrök szolgálati autója mellett (Beküldött fotó)

„Több rendőr rokonom is volt, szerettem a krimiket: mindig vonzott a szolgálat” – válaszolja a „miértre” Bálványossy Zoltán. A civilben webáruházi adminisztrátorként dolgozó fiatalember öccse már tagja volt a sióagárdi egyesületnek, amikor látássérült testvére is belépett a szervezetbe. „Kaptam egy megelőlegezett bizalmat az elnöktől és a tagságtól, amivel élni szeretnék, nem visszaélni” – teszi hozzá Zoli, aki büszkeséggel hangjában meséli, hogy az adminisztrációs feladatok mellett „terepen” is megállja a helyét. Ahol ugyanis ő biztosítja egy útszakasz lezárását, ott bizony „a római pápát sem engedi át”.

Kérdésünkre elmondja, csak mint polgárőrt érte verbális támadás, nem úgy, mint látássérültet. Büszke rá, hogy a sióagárdi egyesület teljes jogú tagjaként láthat el feladatot, még ha a „sorstársak” közül néhányan meg is jegyezték, elhagyta őket a látók miatt.

Zárásként az elnök még megosztott egy történetet. Azt kérdezte egyszer Zolitól, hogy ha kívánhatna valamit a jó tündértől, a szeretne-e látni? „Elképzeltem, felépítettem magamban egy világot. Nem akarok csalódni!” – hangzott a vak fiatalember válasza.