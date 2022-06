Két kismama osztotta meg tapasztalatait az otthonszülés témájával kapcsolatban, akik mindketten elmondták, előre elhatározták döntésüket, nem egy légből kapott ötlet alapján döntöttek mellette. – Már mielőtt teherbe estem tudtam, hogy az otthonom kényelmében szeretnék életet adni a gyermekemnek. A szülés egy természetes folyamat, ezért ez úgy vélem nem egy szabályozható dolog.

Hazánkban viszont azt tapasztalom, hogy próbálják határok közé szorítani, és bár kötelező vizsgálatok jogszabály alapján nincsenek, ajánlottak vannak, amiket az ember, ha nem venne igénybe, bizony azt éreztetnék vele, hogy veszélyezteti a magzatát. Háborítatlan terhességre így nincs alkalma az ember lányának, ezzel szemben háborítatlan szülésre van, amire viszont szigorú szabályok vonatkoznak – mondta el H. Edit, egygyermekes anyuka.

Magyarországon külön kormányrendelet szabályozza az intézményen kívüli szülést, ilyen szabály például, hogy a háttérkórháznak – szülészeti és újszülött-ellátást nyújtó egészségügyi intézménynek – húsz percen belül elérhetőnek kell lennie, ha szülés közben bármilyen komplikáció lépne fel.

– Már az első gyermekemet is Angliában egy születésházban hoztam világra, ahol egy bába volt csak jelen, de sokszor magamra hagytak, ami fontos volt számomra, hiszen háborítatlan körülményekre vágytam. El sem tudtam képzelni, hogy engem közben több orvos vizsgálgasson, illetve rezidensek legyenek esetleg jelen. Elengedhetetlen volt számomra, hogy nyugodt körülmények közt születhessen meg a gyermekem – mondta el T.-Z.

Melinda, kétgyermekes anyuka, majd hozzátette: a kisfiam nemrég született Magyarországon, és egészen biztos voltam benne, hogy a saját otthonunkban szeretném világra hozni. Melinda arról számolt be, hogy nagyon nehezen talált bábákat, egyetlen opciója volt, a lakóhelyüktől két órányira lakó szakemberek. Elmondása szerint rizikós volt, hogy időben kiérnek-e majd hozzájuk. Mivel gyermekorvost nem talált, aki vállalta volna a születést követő első huszonnégy órában a vizsgálatot, ezért újszülöttjét a kórházban vizsgálták meg.

– Az a gyermekorvos, akit felkértem, hogy vizsgálja meg a babát a születése után huszonnégy órával – mivel ez is egy feltétele az intézményen kívüli szülésnek – teljesen felháborodott, hogy én ezt hogy képzelem, hogy otthon akarok szülni. Kijelentette, hogy ő ehhez nem asszisztál. Az a baj, hogy az orvosok sincsenek sok mindennel tisztában a témával kapcsolatban, így nem is látnak bele. A neonatológus is azt hitte, hogy arra kérem vegyen részt a szülésen, holott ilyesmiről szó sem volt – emlékezett vissza T.-Z. Melinda.

A kismamák arról számoltak be, hogy az otthon szülés számukra a legjobb döntés volt, hiszen háborítatlanul hozhatták világra kisbabájukat. Mindkettejük elé sok akadályt gördítettek, ami miatt biztosak abban, hogy sok édesanyának veszik el a kedvét ettől a szülésélménytől.

Kik segítenek?

Sok kérdés merül fel a tervezett otthonszülés kapcsán abban, milyen szakembert érdemes felkeresnie az édesanyáknak, aki mégis egyfajta támogatást jelent számukra és születendő gyermekeik számára. Először is fontos megemlíteni, hogy a szülésznők és szülészorvosok csak kórházi körülmények között dolgoznak, tehát ebben az esetben ezeket a szakembereket nem választhatják maguknak az édesanyák.

A dúlák nem rendelkeznek egészségügyi végzettséggel, azonban lelki és pszichológiai támogatást nyújtanak az anya számára. A dúlák saját tapasztalataikkal segítenek a szülő nőknek. Már terhesség előtt is felkereshetik őket a hölgyek, de nemcsak a terhesség előtt, alatt és vajúdás közben nyújtanak támaszt, hanem akár a gyermekágyas időszakban is. Mivel a szülés egy természetes folyamat, a dúla a szülést nem vezeti, csak jelen van. A bábák valójában képesített szülésznők, akik nem kórházban – tehát intézményen kívül –, hanem otthon segítenek világra hozni a gyermekeket. A szülést ebben az esetben sem befolyásolja a bába, tehát nem vezeti, csak jelen van.