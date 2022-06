Harminc éve a Tolnai Vállalkozók Ipartestületének elnöke Pentz Gábor. A pontos dátum: 1990. november 5., de a pandémia miatt másfél éves csúszással vehette csak át az elismerő plakettet és az oklevelet, melyet az IPOSZ (Ipartestületek Országos Szövetsége) elnöke, Németh László látott el a kézjegyével. Kereken ötven éve dolgozik épületgépész mérnökként Pentz Gábor. A kisvállalkozói érdekvédelmi munkában pedig 1988 óta vesz részt.

Fűtésszerelés. Erről szólt az élete az elmúlt évtizedekben. Ez okozott számára örömet – természetesen a gyerekek, unokák születésén kívül –, ez biztosította az anyagi hátteret, némi túlzással még a kikapcsolódást is ez jelentette. Tulajdonképpen a mai napig a munkája a hobbija. Egy kívülálló szemével nem tűnik valami izgalmas szakmának a fűtésszerelés, de Pentz Gábor sosem tudta megunni.

Érdekelték a műszaki újdonságok, továbbképzéseken vett részt, haladt a korral. Pályakezdőként azonnal belevetette magát a manuális munkába. Eleinte a vegyes tüzelésű kazánok világában mozgott otthonosan, majd, amikor a Duna alatt átbújt a földgázvezeték és a kilencvenes évek elején megérkezett Tolnába, az egyik legismertebb gázhálózat- és gázkészülék-szerelővé vált.

Mestervizsgát is tett. Ez ugyan a diplománál alacsonyabb fokú végzettség – tehát a főiskola után már nem volt rá szüksége –, de presztízs okokból „jó, ha van”. Ugyanis a gyakorlati hozzáértést igazoló legelfogadottabb dokumentum máig a mesterlevél. Két-három embert foglalkoztatva, magán- és középületek sokaságának fűtésszerelését végezte.

Lakóhelyén, Tolnán például a városháza, a gimnázium, a Lehel utcai tornacsarnok, továbbá több üzem és orvosi rendelő épületgépészeti munkáit. Annak a vásártéri tizenkét lakásos tömbháznak a fűtésszerelését is ő vállalta el a nyolcvanas évek elején, amelyikben ifjú házasként lakott.

– Volt egy nagybátyám – meséli –, aki Budapesten az Ipartervnél dolgozott. Gimnazista koromban egy nyáron meglátogattam, és megtetszett, amit csinált. Innen jött az indíttatás, hogy a Pollackra jelentkezzek. Diplomaszerzés után a TÁÉV-hez kerültem, de nem elégedtem meg a napi nyolcórás elfoglaltsággal. Szinte minden hétvégén fusiztunk az egyik kollégával, Sziráki Jánossal.

Később is nagyon fontosnak tartottam, hogy legyenek mellettem kiváló szakemberek. Nem baj, ha az adminisztráció és a szervezés rám marad, de ott, a munkaterületen, mindig legyen valaki, aki önállóan képes feladatokat megoldani, akkor is, ha nekem el kell rohannom valahova anyagért, vagy ügyet intézni. Csak így biztosított a haladás.

Ma már kivitelezésekben nem vesz részt a 71 éves szakember, csak műszaki vezetésben és műszaki ellenőrzésben. A szakmai közéletiséget sem hanyagolja el. Az ügyek intézésében nagy segítségére van Kovács Lászlóné, a tolnai ipartestület adminisztrátora, könyvelője.

A kisiparosok érdekvédő szervezete 1990-ig a KIOSZ (Kisiparosok Országos Szövetsége) volt, kötelező tagsággal. Vagyis: a tevékenységüket legálisan folytatóknak be kellett lépni a szervezetbe. Ez Tolnán mintegy 320 főt jelentett. Pezsgett az iparosélet, voltak gazdasági fórumok, továbbképzések, bálok. Ám a rendszerváltáskor minden megváltozott.

Helyi szinten létrejöttek 1990-ben az ipartestületek – nem kötelező tagsággal –, majd 1995-ben, megyei szinten a gazdasági kamarák, kötelező tagsággal. Ahogy várható volt, az iparosok a kamarába léptek be, és otthagyták az ipartestületet, mert két helyre nem akartak tagdíjat fizetni. E két átszervezés során először kétszáz körülire, aztán száz alá csökkent a Tolnai Vállalkozók Ipartestületének taglétszáma. Ma már csak 31-en vannak, és kevés a fiatal.

– Az ipartestületek sok mindenből kiszorultak – mondja az elnök. – Azelőtt sok szolgáltatást tudtunk kínálni a tagoknak, ma csak könyvelést végzünk és néhány továbbképzést, oktatást tartunk. A legtöbb ilyen feladatra cégek alakultak; nem nálunk csapódnak le a bevételek. Az egykor megbecsült kisiparosokat manapság nem sokra tartják, úgyhogy némelyek csak azért alapítanak Bt-t, Kft-t, hogy a beruházásoknál „valakinek nézzék őket”. Egyébként a tevékenységük nem igényelné azt. Én végig egyéni vállalkozó voltam.

Amikor nagyon futott a szekér, eljátszottam a bővítés gondolatával, egyszer a kereskedelem irányába is el akartam mozdulni, mert irgalmatlanul sok cső és radiátor kellett akkoriban a szerelésekhez, de aztán nem léptem meg. A társas vállalkozás azért is vonz egyeseket, mert ki lehet belőle ugrani, ott lehet hagyni csőd esetén, és újat lehet alapítani, mintha mi sem történt volna. Az egyéni vállalkozó viszont nem tűnhet el. Neki ott a neve. Azzal garantálja a munka minőségét.

Műszaki ellenőr és felelős műszaki vezető

Pentz Gábor 1950-ben született Tolnán. Épületgépész diplomát kereken ötven éve, 1972-ben szerzett a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskolán. Mestervizsgát 1989-ben tett. Dolgozni a TÁÉV-nél kezdett, Szekszárdon; ott volt művezető 1982-ig. Majd kiváltotta az ipart, s ahogy akkor nevezték, maszek – mai terminológia szerint vállalkozó – lett, egészen 2011-es nyugdíjazásáig.

Közben volt főállású szakoktató a Rózsa Ferenc (ma I. Béla) szakközépiskolában – 1995-2000-ig –, és dolgozott a megyei önkormányzatnál, mint műszaki ellenőr – 2004-2011-ig –, de vállalkozását ezekben az időszakokban is megtartotta, kiegészítő tevékenységként. Nyugdíj mellett is vállal műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenységet, Bajától Pécsig számos beruházásnál. Egyebek mellett a szekszárdi Tudásközpontnál is ellát ilyen feladatot. A szakmai közéletben is jelen van, a Tolnai Vállalkozók Ipartestületének elnöke már harminc éve.