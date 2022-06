Ez alapján világosság vált, hogy hazánkban is milyen nagy szükség van egy ilyen speciálisan kialakított részlegre. Szekszárdon négyszáz négyzetméteren valósulhatott meg a projekt, mely a két szimulációs részlegen kívül magába foglal egy műtő és bemosakodó egységet, konferencia termet, öltözőket és vizes blokkokat, tanári szobát és egy kis teakonyhát is.

Több száz szimulációs eszközt találunk itt, az egészségügynek nincs olyan területe, amellyel kapcsolatban ne lehetne itt gyakorlatot szerezni. A szakdolgozói és orvosképzésben résztvevők mellett a kórházi dolgozók is használhatják majd, valamint a toborzásban is segíthet az új komplexum. A labort a bemutatás és az átadás után ki is próbálhatták az intézmény munkatársai.