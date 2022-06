– A mi településünkön pedig ez a csapat, most már kibővülve, azóta is szépíti a települést, virágokat ültetnek parkokat rendeznek, és nagyon kellemessé teszik a közterületeket, amit ezúton is hálásan köszönök nekik –tette hozzá a polgármester.

Ismertette, hogy a váróterem elkészülte óta jelenleg is változatlan a bútorozás, valamint rendszeresen takarítják az alkotók az önkormányzattal közösen. A bútorozott váróteremre az emberek vigyáznak, eddig nem tapasztaltak semmilyen visszaélést.

Kovács Áron hét éves szakályi lakosnak is tetszik a bútorozott váróterem (Fotó: M. D.)

– Mivel központi buszmegálló, nagyon sokan használják a várótermet. Naponta sok busz indul Tamási és Szekszárd irányába is – mondta Feuerbach Szabolcs polgármester. Hozzátette: Szakály kulturális, közösségi életét, a szakályi turizmust annyiban befolyásolta a bútorozott váróterem, hogy sokan a csodájára járnak és más településen is készítenek hasonlót.

Mint mondta, természetesen voltak negatív hangok is, tehát volt, akinek nem tetszett a bútorozott váróterem, de a számuk elenyésző. Lapunk csütörtöki ottjártakor a váróterem továbbra is várta a buszra várakozókat, még a kis piros retro telefon is megvolt. Valaki azonban, mintha ottfelejtette volna a motorját...