– Illés István 1952. július 5-én született Cikón, ide járt általános iskolába is – kezdte a méltatást. – Középiskolai tanulmányait a Bonyhádi Petőfi Sándor

Evangélikus Gimnáziumban folytatta, ott érettségizett 1970-ben. Ezután orvosi műszerésznek tanult, majd a Budapesti Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán villamos üzemmérnöki diplomát szerzett 1974-ben. A katonai szolgálat letöltése után ismerkedett meg jövendőbeli feleségével, Erzsikével, aki a cikói óvodában volt vezető óvónő. Ekkor kezdett el érdeklődni a pedagógus pálya iránt, és képesítés nélküli tanárként pár hónapig Hőgyészen, majd Aparhanton tanított matematikát, fizikát. 1978-ban, a Pécsi Tanárképző Főiskolán megszerezte a matematika tanári diplomáját. 1979-ben, a Cikói Általános Iskola akkori igazgatója hazacsábította lakhelyére. A matematika, fizika tanítása mellett angol-, fotó-, fizika-, matematika-, és kis elektronikai szakköröket tartott. Nyaranta kéthetes, hátizsákos, önellátó vándortáborokat szervezett, ahol harminc-negyven gyerekkel fedezték fel hazánk hegyvidékeit.

Mivel nagyon érdekelte a számítástechnika és annak alkalmazása az iskolában, az 1980-as években az iskolának vásárolt, tizenkét darab Commodore-64-es géppel, számítógépes szakkör keretein belül vezette be a tanulókat ebbe az új világba. 1985-ben miniszteri dicsérő oklevéllel tüntették ki, 1986-ban vezető pedagógusi besorolást és címet kapott, majd Arany Katedra díjjal tüntették ki. 1994-ben pályázat útján lett a Cikói Általános Iskola

igazgatója, nyugdíjazásáig látta el ezt a feladatot. 1997-ben szoftverüzemeltetői szakképesítést is szerzett és folytatta az iskola számítástechnikai felvirágoztatását. Legfontosabb feladatának a tehetséggondozást tartotta, de a gyengébb tanulók felzárkóztatása is ugyanolyan fontos volt számára. Rengeteg saját kifejlesztésű fizikai és kémiai kísérleti eszközt talált ki és készített el, szemléltetés céljából. Közben 1991-ben létrehozta a Cikói Tehetséges Általános Iskolás Tanulók Támogatásáért Alapítványt, melynek kuratóriumi elnöke volt.

Szívügye volt a számítástechnikai oktatás, sokat tett azért, hogy jól felszerelt, modern számítógépekkel rendelkezzen az iskola. A megyében elsők között hozott létre olyan számítógépes szaktantermet, ahol minden gyereknek külön gép állt rendelkezésére a tanórán. 1999-ben az Egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán a számítástechnika tanári diplomáját vehette át. Nyugdíjba vonulásáig számtalan tanfolyamon, továbbképzésen vett részt, folyamatosan tanult, képezte magát és haladt a korral. Hivatása mellett a falu életében is aktívan részt vett. 1992-ben létrehozta a Falu Tv Alapítványt és egy lelkes kis csapattal heti egy alkalommal bemutatták a lakóknak, milyen események történtek a faluban. 1994-től 2006-ig volt képviselő-testületi tag az önkormányzatnál, négy cikluson keresztül.