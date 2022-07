Ahogy arról korábban beszámoltunk, néhány hete egy útra szaladó ló okozott balesetet Szekszárdon. Az önkormányzattól a városon belüli lótartás szabályairól érdeklődtünk.Kiderült, hogy korábbi, az állatok tartásáról szóló 2003-as rendeletük belterületen állattartási övezeteket jelölt ki (I. és II.), ezen túl pedig részletesen szabályozta, hogy az egyes állattartási övezetben milyen és mennyi állatot lehet tartani.

Az Országgyűlés azonban 2012-ben törvényt módosított, azóta a mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható, ezért akkor felül kellett vizsgálniuk, hatályon kívül kellett helyezniük az állattartást szabályozó rendeleteket.

– Jelenleg Szekszárd területén nincsenek állattartási övezetek, a vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzésével kontrollálható, hogy egy-egy állat tartása megfelelő-e vagy sem – tájékoztatta lapunkat a szekszárdi önkormányzat. Mint írták, a kedvtelésből tartott állatok közé elsősorban a kutyák és a macskák tartoznak, de lehetséges akár lovat is ilyen céllal tartani.

Az országos szabályozás kitér ezen állatok tartási helyének követelményeire is, annak olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. Lófélék esetében a mozgási igény az állat mozgatása útján is kielégíthető, azonban törekedni kell az olyan tartási módra, amely lehetővé teszi a ló kedve szerinti mozgását. A lovat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethesse más állatok, illetve az ember biztonságát.

Az állatvédelmi hatóság intézkedhet, ha az állattartással kapcsolatos jogszabályokat megszegik.

A települési önkormányzat jegyzője az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében kötelezheti meghatározott építési munka elvégzésére, meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására. Állatvédelmi bírságot is kiszabhatnak, amelynek alapösszege hetvenötezer forint – ha kedvtelésből tartott állatról van szó. Az állattartót kötelezni lehet a hiányosságok kijavítására, pótlására, valamint kettő-nyolc évre eltiltható az állat kedvtelésből való tartásától.

A ló életének kíméletes kioltása

Az állatok tartása nem veszélyeztetheti az emberek és állatok egészségét, jólétét, nem károsíthatja a környezetet. Itatásukra az állat és közvetve az ember egészségét nem veszélyeztető minőségű vizet szabad felhasználni. Az állat tartása során tilos hormontartalmú vagy más olyan anyagot felhasználni, amely ember, állat egészségére káros. Állat tartását csak állategészségügyi, közegészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi, illetve természetvédelmi indokkal lehet korlátozni.

Az állati eredetű élelmiszer előállításához olyan állattartó helyet kell létesíteni, olyan technológiát kell alkalmazni, amely lehetővé teszi az állatok egészségének megóvását, valamint, hogy az így nyert állati eredetű élelmiszer emberi fogyasztásra, illetve élelmiszer-előállításra alkalmas legyen. Arról egyelőre nincs információnk, hogy az állítólag lelőtt szekszárdi lóból lett-e kolbász. Mindenesetre a gazdasági haszonszerzés célját szolgáló állat tartása, szállítása és életének kioltása során előnyben kell részesíteni az állatkímélő technológiákat. A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.

A lovaknak és egyéb állatoknak megfelelő mozgástér kell

A lovak szökéséről is szólnak a jogszabályok, ismertette a szekszárdi önkormányzat, hiszen az állattartó köteles gondoskodni az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét. A szabadban tartott állatok számára – azok természetes viselkedését is figyelembe véve – biztosítani kell olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén, valamint az időjárás káros hatásaival és az egészségre ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak. Az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó megfelelő mozgásteret biztosítani.

Amennyiben az állat tartásával összefüggésben szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, úgy e tekintetben az arra hatáskörrel rendelkező szerv, elsősorban a rendőrség jár el