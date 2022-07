Mindkét mederpillér kivitelezése jól halad, az alföldi oldalon lévőnél már elérték a teljes magasságot, kezdik a jobbra-balra araszolást, acélvázas betonelemek egymás után rakásával jutnak el a szomszédos pillérekig. Közben ideiglenes támaszokat is létesítenek. Magát a pillért is védi egy ideiglenes építmény; acélelemekből álló fallal vették körül, s kiszivattyúzták az azon belüli Duna-vizet. Így lehetséges, hogy a folyó vízszintjénél mélyebben is dolgozhatnak a munkások, merülés nélkül, szabadlevegőn.

A paksi oldal mederpillérje is már szép magas, ám azt később kezdték, később is fejezik be. Ez a két pillér nemcsak az útpályát lesz hivatott tartani, hanem a 22 méter magas vasbeton pilonokat is, melyekből a létesítmény függesztésére szolgáló, úgynevezett ferdekábelek indulnak majd ki. Az ártéri pályaszerkezet további részeit a két parton szerelik össze, s lassan, centiről-centire tolják be a helyére.