Ez – az említett időpontig – több mint 44 százalékos résztvételi arányt jelent. Az elnök azt is közölte, hogy a reggel 6 órai nyitást követő ötödik percben már hárman is voksoltak. Leadta szavazatát a két jelölt, Salgó Ivett és Sziebl Tamás is. A választás a félidős helyzetjelentés szerint gördülékenyen, esemény nélkül zajlott.