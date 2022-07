Az akcióhoz csatlakozott a Szekszárdi Gamer Egyesület és a Szent József Katolikus Iskola is néhány lelkes, mozgósítható diákja is. – Nekünk is szívügyünk a város és annak környezete, örömmel csatlakoztuk ehhez a spontán kezdeményezéshez. Remélem, elindul valami az emberekben – mondta Tóth Imre, a Gamer Egyesület elnöke. Antus Tímea posztja csütörtökön kora este került ki a közösségi oldalra és már másnap, pénteken elindult a szemétszedési akció.