Nem túlzás azt állítani, hogy Bacsó Bence páholyban érezheti magát. A Szekszárdi Garay János Gimnázium most érettségizett diákja ott lesz Pécsett, a csütörtöki Pont Ott Partin, ahol a felvételizők elsőként értesülhetnek a felsőoktatási ponthatárokról. Ám azt egy pillanatig sem titkolta, hogy a baranyai megyeszékhelyre nem elsősorban azért utazik, hogy együtt izguljon és szorongjon a többiekkel: ellenkezőleg, Bence teljes lelki felszabadultsággal szándékozik bulizni a nagyvárosban.

Mi az oka ennek az irigylésre méltó magabiztosságnak? Egy, a kérdésre csattanós választ adó szám párosítása. Bence a Pécsi Orvostudományi Egyetem fogorvosi szakán kívánja folytatni felsőfokú tanulmányait. Erre a helyre tavaly 408 ponttal lehetett bekerülni. A szekszárdi fiatal viszont nem kevesebb, mint 479 pont boldog birtokosa. „Csekély” 71 ponttal tetézte meg a tavalyi határértéket.

– Jól sikerült az érettségi – tette hozzá szerényen, majd azt is elmondta: általános iskolásként a biológia volt a kedvenc tantárgya, és ez a vonzalom végig megmaradt a középiskolában is – másképp nehezen is lehetne valaki orvos –, de a gimnáziumban legalább ennyire megszerette, ha nem jobban a fizika tantárgyat.

A pontváró parti így valóban egy eleve kellemes emlék lesz a Szekszárdon élő Bence számára. Hozzátette, hogy a következő öt évben Pécsett fog tanulni, még nem tudja, mit hoz a diploma utáni jövő, de Tolna megye székhelye a maga dombos mivoltával mindig is szeretett városa marad.

Nem az ünneprontás miatt, de azért azt is megkérdeztük a szekszárdi fiataltól: mi történik akkor, ha valami vis maior, azaz váratlan helyzet áll be az egyetemi fogorvosképzésben? Van-e B terv erre az esetre?

Bence a legnagyobb lelki nyugalommal válaszolta azt, hogy van. Ebben az esetben, kamatoztatva a fizika tantárgyban szerzett magas fokú jártasságát, beiratkozik a Budapesti Műszaki Egyetemre és ott a villamosmérnöki szakot választja. De ezt jelenleg valóban csak elvi eshetőségnek gondolja.

Pont Ott kiderül

Ma minden kiderül – legalábbis az biztosan, hogy kik jutottak be a magyar felsőoktatásba. A felvételi ponthatárok hivatalos kihirdetésének

pécsi szabadtéri rendezvényét, a Pont Ott Partit július 21-én, csütörtökön a Széchenyi téren rendezi meg a Pécsi Tudományegyetem. A délután ötkor kezdődő rendezvényen fellép a PTE Brass Band, a PTE Táncegyüttes, DJ Nash K, valamint Szakács Gergő, a Follow The Flow egyik frontembere.