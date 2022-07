Mint arról a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatott, a quadok elsősorban terepen történő felderítésre, illetve eszközök, berendezések szállítására alkalmasak. Gyorsak, jól bírják a nehéz terepviszonyokat, használhatóak homokzsákok szállítására, de szükség esetén a nagyobb járművekkel megközelíthetetlen, fákkal, avarral borított területeken bajbajutottak mentésénél is alkalmazhatók. Képesek szinte járhatatlan utakon való közlekedésre, be lehet jutni velük például elzárt településekre, és segítségükkel életet és vagyont lehet menteni. Emellett készleteket és az állományt is el lehet vinni a beavatkozás helyszínére.

Bátaszéken ünnepélyesen fogadta az új gépjármű érkezését Bozsolik Róbert, a város polgármestere június 29-én a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság szertárában tartott rendezvényen. Az új quad bemutatásán dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója is részt vett a Cikádor Mentőcsoporttal, annak parancsnokával: Farkas Andrással, valamint a bátaszéki önkormányzati tűzoltókkal együtt.

Bozsolik Róbert elmondta, az új eszköz egy aktív szervezethez került, és reméli, hogy az egyéb készenléti szolgálatot ellátó állomány munkáját támogatni fogja majd a beavatkozások alkalmával.

Dr. Balázs Gábor hozzászólásában méltatta a Cikádor Mentőcsoport tevékenységét. Mint elmondta, örömmel tölti el, hogy Tolna megye és Bátaszék városa még teljesebb gépjárműparkkal siethet a lakosok segítségére a másodlagos károk felszámolásával kapcsolatban is.

Farkas András szerint a lelkes és folyamatosan megújuló csapat, nemcsak a minősítő gyakorlatok, hanem éles bevetések alkalmával is készen áll a feladatokra. Az új, figyelemre méltó quad reményeik szerint a toborzással kapcsolatos tevékenységet is segíti majd a jövőben. A beruházásnak köszönhetően az elkövetkezendő hetekben további eszközöket, például búvárfelszereléseket vehet majd át kilenc mentőszervezet.