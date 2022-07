– A kisfiam júniusban lett három éves, szeptembertől óvodába mehet. Most szembesültem azzal, hogy a szobatisztaság elvárás. Rettenetes pánikban vagyunk a férjemmel, mi lesz, ha nem tudja megoldani? Abban bízom, hogy most, nyáron, otthon pelenka nélkül lehet, többször ráültetjük a bilire, hátha összejön a dolog – mondta Kiss Beáta szekszárdi anyuka. Olyan tanácsokat kaptam, hogy „bízz magatokban”, „magától megoldódik” és ezek mellett, hogy „erőltesd”, „tréningezd”, „szorítsd rá”. Pillekönnyű eldönteni, kinek is higgyen az ember, ugye? – tette hozzá.

– A gyerekek döntő többsége négyéves korára bőven szobatisztává érik. A pánikot a sürgetés okozza, a sürgetést pedig, hogy maga a szobatisztaság nem pusztán a szülő és a gyermek fejlesztésének-fejlődésének kérdése, hanem az óvodába járás egyik leggyakoribb feltétele is – mondta Király Gabriella klinikai gyermek-szakpszichológus, a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója. – Természetesen nem minden gyermek egyforma, így van aki hamarabb, van aki később válik szobatisztává. Siettetni ezt a folyamatot nem szabad.

A köznyelvben azt értjük óvodaérettség alatt, amit az óvoda a saját házirendjében kimond, ez a kritériumrendszer pedig intézményenként változhat. Általánosan az a legfontosabb, hogy a gyermekben legyen szabálykövetési képesség, a szülőről való leválás képessége, és legyen szobatiszta. Emellett megjelenik az önálló evés, öltözködés és a kommunikációs készségek valamilyen szintje.

Egészen egyszerűen úgy fest ez a gyakorlatban, hogy ha az óvodaérettség egyik pontja nem teljesül, hiába „kötelező” az óvoda a gyereknek a 2015. szeptember 1-jétől hatályos köznevelési törvény szerint, (azaz hiába kötelező beadni és fel is venni oda azokat, akik az év augusztus végéig betöltik a harmadik életévüket), vagy fel sem veszik őket, vagy ha felveszik, nem fogadják egészen addig, amíg (például) a szobatisztaságot el nem érik.

Az egyik szekszárdi óvoda vezető óvónője kérdésünkre elmondta, nem ennyire szélsőséges a helyzet a valóságban. Az tény, hogy az óvodákban a szobatiszta kicsikre készülnek, ennek higiéniai okai is vannak, a piszkos pelenkát nincs hol tárolni. Az ellenőrzésnél ezért meg is büntetnék az óvodát. Ugyanakkor gyakran előfordul, hogy a kicsik, főleg a beszoktatás alatt, bepisilnek. Az óvónők feladata, hogy a szülőkkel együttműködve, elfogadóan, nagy-nagy toleranciával segítsék a kisgyermeket abban, hogy minél előbb szobatisztává váljon. A kicsik egymást is inspirálják, az is szívesebben ül a bilire ilyen helyzetben, aki otthon ezt nem tenné. Ha ez sikerre vezet, akkor az adott kisgyermeket megtapsolják, megerősítik abban, hogy ő milyen ügyes. Ilyen légkörben a szobatisztaság is hamar megoldódik, tette hozzá a vezető óvónő.

A szobatisztaság elérése hosszú folyamat

A szobatisztaságnak több meghatározása is van – többnyire egy folyamatot vagy skálát jelent, ami az inger jelzésétől addig a boldog záróállapotig tart, amikor már „baleset” sem történik, alvás közben sem. Az óvodák, amelyek nem pelenkáznak, többnyire nem tekintik szobatisztának azt a gyermeket, amelyik csak jelzi az ingert, de még tanulja annak tökéletes felismerését.

A megfelelő megoldás az volna természetesen, ha azok a gyermekek (és szüleik), akik hadilábon állnak a szobatisztasággal, nem lennének óvodaérettségi számkivetettek, hiszen minden gyermek máshogy fejlődik, és üdvözlendő volna, ha az intézményhálózat igazodna a gyermekek igényeinek változásaihoz, mondta a pszichológus.

Ám lássuk be azt is, hogy az óvoda és a szülő nem egymás ellen harcoló felek, és az óvoda is inkább pénzügyi-berendezkedési-létszámbeli problémáknak köszönhetően „dönt” úgy, hogy nem vesz fel pelenkás kisgyerekeket. Nem azért, mert nem akarja, hanem, mert nem tudja ellátni őket. Már az is segítség volna, ha a szabályozás egyértelmű volna, így a szülők és az intézmények nem állnának egymással szemben ebben a kérdésben.