Tolnában ezen a nyáron ez még nem okozott gondot, de, hogy ne is okozzon, azért nekünk, vízfogyasztóknak is tenni kell. Ezt mondta Jászpapné Herz Anita, az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt központi régióvezetője. A cég Iregszemcsétől Bátáig félszáz tolnai, s néhány Fejér megyei településén biztosítja az ivóvizet, a legtöbb fogyasztónak természetesen Szekszárdon.

Ide már több éve a Bogyiszló melletti parti szűrésű kutakból jut el a víz. Mennyiségét valamelyest a Duna vízszintje korlátozza, de ez még a mostani alacsony vízállásnál sem okoz gondot. A többi településen fúrt kutak adják az ivóvizet, néhol sekélyfuratú, 30 méter, másutt több, van, ahol 270 méter talpmélységű kutak. Ezek vízhozama kevésbé változó, mint a parti-szűrésűeké.

A folyamatos, biztonságos vízellátás érdekében – hiszen nem tudni, meddig tart a mostani hőség – a cégnél megerősítették a készenléti szolgálatot. Ha netán valahol csőtörés, a vízhálózat más hibája, esetleg egy elromlott szivattyú okozna zavart, gyorsan tudják azt orvosolni. Vízkorlátozást, locsolási tilalmat utoljára tavaly kellett elrendelni, idén még erre nem volt szükség.

Viszont, hogy ne kerüljön erre sor, fontos takarékoskodni a vízzel. A házi pancsoldákban, úszómedencékben a vizet nem most célszerű lecserélni, s többek között az autómosást is lehet ritkítani. Célszerű lenne a növények öntözéséhez csapadékvizet használni, de mostanában nem esik eső, s az azt felfogó tartályok is kiürültek, vagy lassan kiürülnek.

Viszont, s ezt még kevesen csinálják, a balkonok, erkélyek virágai lehet a lakást hűtő klímából csöpögő vízzel öntözni. S van még sok, a vízzel kapcsolatos hasznos tanács, például, hogy fogmosáskor nem kell folyatni a vizet, zárjuk el a csapot. Tiszta, üdítő víz tehát van. Tisztaságát a vízmű hetente, naponta végzett ellenőrzései vigyázzák, hőmérséklete pedig ebben a hőségben is csak egy-két fokkal magasabb a szokásosnál.