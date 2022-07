A polgármester hozzátette, kisebb programokat folyamatosan szerveznek az itt élőknek, de a falunap azért is fontos, hiszen ilyenkor ide látogatnak testvértelepüléseikről, a németországi Büchenbacból és az erdélyi Csittszentivánról. Ez komoly partnerkapcsolat, évente akár többször is találkozunk és ötévente itt is, ott is megünnepeljük az évfordulót. Most két év kimaradt és ez hiányzott már mindenkinek – hangsúlyozta.

A péntek este kezdődő falunapoknak idén is a sportpálya melletti árnyas ligetes Szabadidőpark adott otthont. Már az első este is sokan voltak: táncmulatsággal, diszkóval indult az esemény. Másnap délelőtt a kisgyermekes családoknak szóló programokkal folytatódott. Kora délután helyi kézműves alkotók munkáiból nyílt kiállítás: Bachmann Mária papírdekorációit, Debrődi Eleonóra pachworkot keresztszemes hímzéssel vegyítő kézimunkáit, valamint Debrődi Andrea beton ékszereit csodálhatták meg az érdeklődők, akik vásárolhattak is a nekik tetsző munkákból.