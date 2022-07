A PC magyar fotográfusok csoportja, melynek alapítói Szabó Bernadett, Bácsi Róbert László és Móricz-Sabján Simon. A kollektíva azért jött létre, hogy egy olyan fotográfiai közösség alakuljon ki, amelyben a tagok egymást inspirálva, mégis egymástól függetlenül dolgozhatnak.

Ahogyan minden szakma megköveteli a folyamatos fejlődést, úgy egy fényképész sem dőlhet hátra. A technikai fejlesztések és a témák, valamint a látókör tágítása állandó nyomást gyakorol a fotósra. Bácsi Róbert László és barátai ezért idén először tábort szerveztek a fejlődni vágyó fotográfusoknak.

– Eddig csak Budapesten tartottunk kisebb továbbképzéseket, de igény volt egy átfogóbb táborra. A kurzuson minden nap kétszer három óra képzést kapnak a jelentkezők, és figyelembe vesszük a személyes érdeklődési kört, egyéni mentorálást nyújtunk a résztvevőknek. Nemcsak elméletben, gyakorlatban is oktatjuk őket, valamint szakmai előadásokat is hallatnak vendégelőadóinktól. A workshop célja, hogy a már alapképzettséggel rendelkező fotósok még több technikát tanuljanak, több témában is kiteljesedjenek – mondta a főszervező.

A legfiatalabb résztvevő egy tizenkilenc éves, Svájcból érkezett egyetemista, a legidősebb pedig egy ötven feletti hölgy. – Nemcsak profi fotósokat vártunk. Mindenki a saját felszerelése és felkészültsége alapján választ magának témát és reméljük, hogy a hét végére mindenki élete eddigi legjobb anyagát készíti majd el – tette hozzá Bácsi Róbert László.