Hozzátette: a gyomorgyulladás első tünete az étvágytalanság és a hányás. A kutyák viszonylag gyakran hánynak, ha például falánk módon sokat ettek, vagy valamilyen irritáló dolgot fogyasztottak el, ez esetben a hányással megszabadulnak ettől a tartalomtól és megkönnyebbülnek. Ha azonban valamilyen fertőző ágens támadja meg a nyálkahártyát, akkor a hányás már a gyomor gyulladásnak tünete, ez esetben ismételten előfordul és általános tünetekkel is együtt jár, mint levertség, étvágytalanság, láz.

A folyamat továbbterjedése bélgyulladást is okoz, amely különböző súlyosságú és formájú hasmenésben nyilvánul meg. Enyhébb fertőzések esetén spontán gyógyulás is bekövetkezhet, de gyakran van szükség állatorvosi ellátásra, főleg nem szabad egy napnál többet várni, ha általános tünetek is vannak, illetve ha kölyökről vagy nagyon fiatal állatról van szó.