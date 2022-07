Az OMSZ figyelmeztető jelzése szerint Tolnában a nap folyamán zivatarok alakulhatnak ki. Mint azt írták, az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

A meteorológiai szolgálat az ország egész területére figyelmeztető jelzéseket adott ki keddre a zivatarok kialakulásának veszélye, illetve a hőség miatt.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2022.07.27. szerda éjfélig

HŐSÉG

Az átvonuló hidegfront az ország nyugati és északi részén a legtöbb helyen megszünteti a hőséget. Ma 25 fok fölötti napi középhőmérséklet leginkább az Alföldön várható nagy területen, de holnap a Dunántúl keleti részén is 25 fok fölötti napi átlagra lehet számítani. A délkeleti megyékben 27 fok körüli napi középértékre is lehet számítani.

ZIVATAR

A hazánkat északnyugat felől elérő hidegfront a nap folyamán fokozatosan kelet, délkelet felé halad. A front hatására a déli órákig leginkább a Dunántúlon alakulhatnak ki a záporok mellett zivatarok, később már keletebbre is egyre többfelé fordulhatnak elő, legnagyobb eséllyel és legnagyobb számban a Dunántúlon, valamint az Északi-középhegység térségében. Az esti órákig a front mögött egy-két zivatar továbbra is előfordulhat az Észak-Dunántúlon. Leginkább a front menti záporok, zivatarok tágabb környezetében viharos széllökésekre is lehet számítani, amelyek meghaladhatják a 60-70 km/h-t, sőt, a keleti megyékben néhol akár 85-90 km/h körüli szélrohamok is előfordulhatnak - elsősorban arrafelé esetleg porvihar is előfordulhat. Az erősebb zivatarokat emellett intenzív csapadék (10-20 mm, a Dunántúl délnyugati felén > 20-30 mm is akár), illetve jégeső (ált. ~ 1-2 cm) is kísérheti.

Éjszaka fokozatosan csökken a zivatarhajlam (legkésőbb délen és keleten), és szerdán napközben már kicsi a konvektív csapadék kialakulási esélye.

2022.07.26. 10:13 Országos Meteorológiai Szolgálat