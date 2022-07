A Dunaújvárosi Egyetem Oktatási Rektorhelyettesét, Dr. Balázs Lászlót kérdeztük a pótfelvételi eljárásról, hogy a DUE milyen informatikai képzéseket indít. Megtudtuk, hogy a FOSZK képzések tekintetében gazdaságinformatikus és mérnökinformatikus szakokra is lehet jelentkezni. Akik ezeket a képzéseket elvégzik, gyakorlatilag egyeneságon juthatnak be az alapképzésre emelt szintű érettségi nélkül is.

Az egyetemi szolgáltatások (ingyenes nyelvi felkészítők, emelt érettségi felkészítők, könyvtár) pedig ugyanúgy megilletik a FOSZK-os hallgatókat, mint az alapképzésben résztvevőket. A szak sikeres elvégzése esetén oklevelet kapnak a hallgatók és a kimenetelnél a pluszpontok mellett nem szükséges a nyelvvizsga.

A képzés alatt olyan tantárgyakba nyerhettek betekintést, mint például az adatbáziskezelés, programozás, webkezelés, vagy éppen a rendszerinformatika alapjai. A szak sikeres elvégzése után az alapképzésre való jelentkezés esetén az itt elvégzett tárgyak beszámításra kerülnek. Ezen végzettséggel pedig számos karrierlehetőség áll rendelkezésetekre, így például a rendszergazda, az informatikus és kommunikációs rendszereket kezelő technikus vagy éppen a számítógéphálózat- és rendszertechnikus.

