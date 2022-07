A látogatók nemcsak a helyi és környékbeli finomságokból, hanem a vesszőből és papírból fonott kosarakból, tároló kosárkákból is válogathattak. Méretüknek, formájuknak csak a képzelet szab határt. Ezekkel a praktikus termékekkel nem nyúlhatunk mellé, nemcsak környezetbarát anyagokból készültek, de hosszú távra tervezték őket készítőik. Kedves kis manókat és textilfigurákat is láthattunk, de kerámiából és nemezből készült portékákból, valamint illatos kézműves szappanokból is válogathattunk.

Illés Tiborné, a település művelődésszervezője elmondta, a piac napjára valamilyen plusz kulturális programot is igyekeztek beiktatni. Immáron második alkalommal látogatott el ide a pécsi MárkusZínház, akiktől most vasárnap a Laci Királyfi című bábelőadást láthatta a közönség.

A településen nemrégiben meghirdetett „Az Óperencián túl” címet viselő rajverseny résztvevőit három korosztályban díjazta a három tagú szakmai zsűri. A hat éven aluliak, a hét és kilenc év közöttiek, valamint a tíz év feletti gyermekek alkotásait meg is tekinthették az érdeklődők.