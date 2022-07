A Tour International Danubien, azaz a TID Európa leghosszabb vízitúrája. Az elmúlt két év szigorú nemzetközi szabályozásai 1956 óta először akadályozták meg a túra elindulását. Most azonban a szünet után újult örömmel és lelkesedéssel vágott bele egy kisebb csapat a közel két és fél hónapig tartó kalandba.

A táv ugyanis majdnem kétezer-ötszáz kilométer. A kiinduló pont a német Ingolstadt és romániai SF Gheorge a végcél. Fejérvári Gábor szervező megkeresésünkre elmondta, a túrát szlovák és magyar kajakosok alapították és az első túrák Pozsonytól Budapestig tartottak. Később fokozatosan bővítették a távot, így alakult ki a jelenlegi útvonal.

Magyarországon Lepence, Visegrád, Budapest, Százhalombatta, Dunaújváros, Paks, Baja és Mohács ad szállást az evezősöknek. A csapat nagy része német nyugdíjas, de a különböző szakaszokon be-becsatlakoznak kisebb baráti társaságok, családok és olyan is akad, aki egyedül vág neki a hosszú vízi útnak.

Fejérvári Gábor hozzátette, sajnos most is volt olyan résztvevő, aki betegség miatt hazament és a rendkívüli forróság is sok erőt kivesz az evezősökből.