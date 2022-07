Sok mindent lehet mondani Kiss Gyulára, de azt biztos nem, hogy unalmas életet él. A hetvenes években költözött Amerikába családjával, ahol katona volt, majd nyugdíjas éveiig Ausztriában dolgozott villanyszerelőként.

– Még mindig meg van Ausztriában a házunk, de most már a legtöbb időt otthon töltjük a feleségemmel a Turul fogadót vezetve, ami elég sok időnket elviszi. Van egy borospincénk természetesen a saját borunkkal feltöltve és mindemellett galambokkal is foglalkozok. Rendszeresen járok versenyekre, most szombaton is menni fogunk - mondta el Kiss Gyula.

A fogadó tulajdonosa elmondta már gyermekkora óta foglalkozik galambokkal. Jelenleg több mint száz szárnyast tart. – A galambok szeretete édesapámtól ered, ugyanis ő a világháború alatt a felderítőknél volt postagalambász. Jelenleg negyven öreg - két - három éves- és hetven fiatal galambom van. Persze a fiatalok fele marad meg csak körülbelül a szelektálás után.

Hosszú távon szoktam indítani a galambjaim és háromszor nyertem már bajnoki címet. A távok mindig egyre nőnek, Németországból Magdeburgból 810 kilométeres, Wittenbergből 840 kilométeres és Nürnbergből 850 kilométeres távokon indultak. A hétvégi versenyen Rostockból indítják a galambokat, ami 945 kilométer légvonalban, tehát ez lesz az eddigi leghosszabb táv, az utolsó a finálé, ahova tíz galambot küldök majd.

Az állatokat egy bizottság előtt regisztrálják, chipgyűrűvel látják el, ami alapján a visszaérkezésnél tudják azonosítani őket.

Hogyan találnak haza a galambok?

Sok teória született már arról, vajon hogyan találnak haza a postagalambok. Vannak, akik szerint a Föld mágnesessége alapján találnak vissza, esetleg az infrahanghullámok alapján, mások a szaglásukra, megint mások szerint pedig egyszerűen a látásukra hagyatkoznak az állatok. Az ókor óta használják hadászati és hírvivő célokra a madarakat, a titokra azonban még nem derült fény.

Egy dolog biztos azonban, hogy a tájékozódóképességük kiváló és akár több száz kilométert képesek megtenni céljukig. A világháború ideje alatt is használtak postagalambokat, az üzeneteket titkosírással írták.