– Manapság, mióta komoly hűtőkapacitással rendelkezik minden háztartás, megfelelő tárolás esetén ritkábban fordulnak elő romlott ételekből származó megbetegedések – nyilatkozta lapunknak dr. Schranz Róbert háziorvos, akit arról kérdeztünk, hogy a mostani, különösen meleg időben milyen gyomor- és bélrendszeri fertőzések fordulnak elő, és hogyan védekezzünk ellenük. – Nem a romlott étel okozta problémák jelentik a fő gondot ilyenkor – mondta –, hanem a fertőző betegségek. Ez egy tipikusan ilyen időszaka az évnek, amikor könnyen terjedhetnek ezek a kórokozók.

– Sokszor hallani akár tömeges megbetegedésekről nyaranta a napközikben, táborokban. Ezek bakteriális fertőzések, és úgy alakulnak ki, hogy a kórokozók egy fertőzött személyről belekerülnek az ételbe, a higiéniás szabályok be nem tartása, valamint a nem megfelelő ételtárolás miatt, amelytől azután akár tömegesen megfertőződhetnek. Ezért is fontos arra figyelni, hogy minden dolgozó csak egészségesen álljon munkába – véli a háziorvos, aki szerint figyelni kell arra is, hogy felhasználás előtt a tojásokat, zöldségeket, gyümölcsöket megfelelően letisztítsuk, mert ha ez nem történik meg, ezek is okozhatnak nagyobb konyhai fertőzéseket.

Ezek a megbetegedések az influenzához hasonlóak, csak nem cseppfertőzés útján terjednek, hanem egymásnak adjuk át. A gyomor- és bélhurut tünetei közül legjellemzőbb a hasfájás, hasmenés, legyengülés, hőemelkedés, esetleg láz is előfordul. – Az ilyen megbetegedések néhány napos kezelést igényelnek, általában tüneti szereket, láz és fájdalomcsillapítókat, görcsoldót, hányingercsillapító-készítményeket és diétát, valamint jelentős folyadékbevitelt ajánlunk. Komolyabb gyógyszert nem feltétlenül kell szedni. Ilyenkor a „null diétát” javasoljuk, háztartási kekszet és ropit fogyasszunk, nem javasoltak a gyümölcsök, még a banán sem, folyadékból pedig a tiszta vizet válasszuk. Kerüljük a tej, kóla, tömény gyümölcslevek fogyasztását. Érdemes időben, a tünetek megjelenésekor orvoshoz fordulni, ugyanis a szervezeten végighaladva akár vastagbélgyulladást is okozhat a fertőzés – figyelmeztet dr. Schranz Róbert.