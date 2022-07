A mezőgazdaság kiemelten veszélyes ágazatnak számít, a munkavédelemben a második veszélyességi osztályba tartozik, míg például a húsfeldolgozás az elsőbe.

A tavalyi évben országosan 605 baleset történt a mezőgazdaságban, melyből hat halálos kimenetelű volt, mind a hat esetben férfi vesztette életét. A súlyos, csonkolásos esetek száma három volt (szintén férfiak), egyéb súlyos sérülésekből pedig hat esetet tartanak számon, öt férfit és egy nőt. Az erdőgazdálkodásban és a halászatban azonban nem történt sem halálos, sem súlyos baleset, derült ki a Munkavédelmi Foglalkoztatási Felügyelet adataiból.

Illusztráció. (Fotó: MW)

Sokszor olyan veszélyek is leselkedhetnek a munkavállalókra, amiket nem is feltétlenül sejtenénk, pedig érdemes számolni például azzal, hogy a gépekkel való foglalatosság egyébként a legkockázatosabb, de említhető az áramütésveszély vagy a fárasztó testhelyzetben, nagy emelésekből adódó sérülések is.

A betakarítás után a betárolt anyagok, termények, a must, de a trágya erjedésekor, rothadásakor keletkező gázok is veszélyesek. Balesetek származhatnak a növényvédő szerek, olajok, állatgyógyászati készítmények helytelen használatából, a por belégzése asztmát okozhat, valamint bőrbetegségek és állatról emberre terjedő fertőző betegségek is előfordulhatnak. Sőt, speciális kockázatot hordoz a nagytestű állatok közelében végzett munka.

A szektorban a gazdálkodók sokszor szabadban, melegházakban, gépekkel, állatokkal, elszigetelt munkahelyen, illetve vegyi anyagokkal végeznek munkát, és a munkavállalók itt is számos veszélyforrásnak vannak kitéve.

Az építőipar mellett a mezőgazdaságban a legmagasabb a szakképzetlen munkavállalók száma. Sajátosság a nagyfokú fluktuáció is, az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka, illetve az alkalmi munka. Például 2016-ban több, mint 700 mezőgazdasági munkáltatót ellenőrzött a munkavédelmi hatóság, és a vizsgált munkáltatók háromnegyedénél tapasztaltak valamilyen munkavédelmi szabálytalanságot.

Tolna megyében 2019 és 2021 között összesen tizenöt, sérüléssel végződő baleset történt.

Ebben az évben, a mai napig nem történt olyan sérüléses baleset, melyben mezőgazdasági munkagép érintett lett volna, tájékoztatta lapunkat a megyei rendőr-főkapitányság sajtóosztálya. Korábban volt néhány súlyosabb eset.

Egy feltehetően nem megfelelően kivilágított traktor közlekedett 2019. szeptember 13-án a 63-as főúton, Nagydorog külterületén, amikor egy mögötte haladó autós a traktorhoz kapcsolt talajlazítóba hajtott. A balesetet követően az autó utasa a kórházban meghalt. Ugyanebben az évben, október 2-án kora reggel Tengelic felől Szedres irányába közlekedett egy férfi egy mezőgazdasági vontatóval és a hozzá kapcsolt pótkocsival, amikor a kereszteződéshez érve az elsőbbségadás kötelező jelzőtábla ellenére nem biztosított elsőbbséget a neki jobbról, Jánosmajor felől az M6-os autópálya irányába haladó személygépkocsinak. A baleset következtében a gépkocsi három utasa életét vesztette, a sofőr pedig súlyosan megsérült.

Egy traktoros tavaly júniusban Dunaföldvár térségében a 6-os számú főúton balra kanyarodása során nem biztosított elsőbbséget a kihelyezett elsőbbségadás kötelező jelzőtábla ellenére a neki balról a 6-os főúton Dunaföldvár felől Paks irányába közlekedő motoros részére, aki a járműszerelvény pótkocsija bal oldalának ütközött. A balesetben a motoros a helyszínen életét vesztette.

Fotó: TMRFK

Balesetről érkezett bejelentés még a múlt év őszén is, amely szerint egy mezőgazdasági munkagéphez rögzített tárcsázó nekiszorított egy Sárszentlőrinc lakott területén kívül található hídon álló kerékpáros fiút a híd betonpillérének. Már az elsődleges orvosi véleményből kiderült, hogy az akkor 11 éves gyermeknek súlyos sérülései lettek. Az eset kapcsán a paksi rendőrök egy akkor 59 éves nagydorogi férfival szemben indítottak eljárást közúti baleset gondatlan okozása miatt. Az ügyben kirendelt orvosszakértő megállapította, hogy a kisfiúnak a baleset miatt maradandó fogyatékossága lett, így a traktorosnak maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt kell felelnie. A férfi részben elismerte a felelősségét a baleset okozásáért.

Hét súlyos sérülés

Tolna megyében a felsorolt súlyos baleseteken kívül hét esetben súlyos sérüléssel végződött az ütközés, és négy esetben könnyebben sérültek meg a balesetben. A tizenöt balesetből összesen feltehetően hét alkalommal a traktorosok, nyolc esetben pedig az autós vagy a motoros volt okozója a balesetnek.