A Kis CiCa névből fakadóan jött a gondolat, hogy a megnyitó napjára cica szépségversenyt hirdessenek. A helyszínre várták a cicatulajdonosokat macskáikkal. A nevezőkről a helyszínen fotók készülnek, amelyekre a kulturális központ közösségi oldalán lehet majd szavazni július nyolcadikán csütörtök délig. A nevezők macskatápot kaptak ajándékba, és a legtöbb aktivitást elérő cica és gazdája vásárlási utalvánnyal lesz gazdagabb.

A helyszínen elcsíptük az egyik nevezőt, egy álomszép bengáli macskát. Dzsodzso egy huszonkét hónapos ivartalanított kandúr, aki gazdájának Wollner Péternek a szeme fénye.

– Nagymacska mániás vagyok, odavagyok értük. Azért választottam ezt a fajtát, mert színben ő hasonlít legjobban a tigrisre. Létezik még a rozettás és a hóbengáli fajta is, de az én szívemhez a színe miatt ez a gold bengáli áll a legközelebb. Méretéből fakadóan könnyen tartható lakásban, és mivel allergiás vagyok a cicaszőrre, a hosszabb szőrű macskák nem jöhettek szóba. A bengáli cicák hipoallergének, nincs tüsszögés és bedagadt szem, ha velük érintkezünk. A szőre sem hullik annyira, mint például egy perzsának. Ez a fajta nagyon aktív, sok foglalkozást igényel, sokat sétálunk és sok kutyapajtása is van. Igazi vadász, ezért különösen oda kell figyelnem, hogy ne bántsa a madarakat. Nem fél senkitől és nagyon barátságos is, sokszor utazik velem különböző helyekre – mesélte lelkesen a cica gazdija.