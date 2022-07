A város több pontján zajlanak útépítési, útfelújítási munkálatok, jelentette be közösségi oldalán Simontornya város önkormányzata. A Pásztor utca és a Malom utca egy-egy szakasza már elkészült, várhatóan befejeződik a Bem utca és a Hársfa utca egy-egy részének felújítása is. A Könyök utca útépítése is zajlik.