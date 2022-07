Múltunkat és jelenünket felölelő fogalom a nemzetkép, s az erről szóló előadás, beszélgetés – amelyik egyébként huszadik volt a sorban – szép zárása a nyári szünet előtt az MCC első szekszárdi évének. Ez a fogalom tartalmazza azt, hogy mit gondolunk mi magyarok magunkról, s azt is, hogy miként látnak minket nemzetközi téren, kezdte a kormányszóvivő. S az is izgalmas kérdés, hogy ez a kettő találkozik, vagy sem. Az elmúlt bő tíz évben felfigyelt ránk a világ. Az a politika, amelyet a kormány képviselt, összeérett egy nemzetképet építő elemmé. Korábban Puskás, a Balaton, vagy a gulyás jutott rólunk a távoli emberek eszébe, ma pedig az, hogy ott van Európa közepén az a nem is nagy ország azokkal a furcsa nyelvű magyarokkal, akik valami mást mondanak, és sokszor kiderül, hogy az idő őket igazolja. Mert az elmúlt tíz évben nem velünk történtek dolgok, hanem mi alakítottuk saját életünket. Nem azon voltunk, hogy hogyan tudunk megfelelni az aktuális uralkodó irányzatnak, igazodni, belesimulni a többségbe, hanem azon, hogy mi a magyar szempont, a magyar érdek, amit egy-egy kérdésben érvényesíteni kell. Ezek a bátor lépések alakítják a rólunk alkotott képet, magyarázta Szentkirályi Alexandra.

Először az illegális migráció megállítása irányította ránk a figyelmet. Nem vagyunk nagy ország, nem vagyunk sokan, nincs nagy gazdasági erőnk, amely indokolná azt a figyelmet, amelyet a világ tanúsít felénk. De az, hogy 2015-ben az Orbán-kormány azt mondta, nem szeretnénk illegális migránsokat beengedni az országba, felhívta ránk a figyelmet. Akkor ellenezték, de ma sok ország úgy látja, a magyar kabinet gondolta jól.

A másik a koronavírus-járvány, amikor úgy gondolták, azt majd Európa közösen fogja megállítani, ám az jóval lassabban valósult meg, mint a nemzeti megoldás - folytatta a kormányszóvivő. A vakcináért, lélegeztetőgépekért országok küzdöttek országokkal, az Európai Unión belül győzött az önálló nemzeti érdek, és közös erővel sikerült legyőzni a vírust. Magyarországnak pedig sokkal előbb lett vakcinája, lélegeztetőgépe, mint sokaknak.