Főzőversenyre invitálták a településen élőket, akik tizenkét csapattal indultak a megmérettetésen. Nemcsak ízletes, bográcsos ételeket készítettek, de különdíjjal jutalmazták a legszebb standokat is, ahol a különböző népi motívumokat, hagyományokat mutatták be, valamint a legegyedibb csapatmegjelenést is külön díjazták. Az ínycsiklandó étkek mellett a szórakozásra is nagy hangsúlyt fektettek. Minigolffal, ugrálóvárral, rodeóbikával, zenés és kulturális műsorokkal várták egész nap az érdeklődőket.

A Fakanálforgatók csapata a legszebb standnak járó díjat kapta (Beküldött fotó)

Délután a családok nagy örömére fellépett Kalap Jakab, aki bábkoncertjével örvendeztette meg a közönséget. Nemcsak a gyerekek, de a szülők körében is nagy sikert aratott. A humoros produkciót követően a kulturális programok kerültek főszerepbe az Aparhanti Német Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából. Német dalokat adott elő a Bonyhádi Német Nemzetiségi Énekkar, Köhlerné Koch Ilona vezetésével fellépett a bonyhádi Kränzlein tánccsoport és Herger Tamás vezetésével a Véméndi Német Nemzetiségi Férfikórus.

Kalap Jakab szórakoztatta a legkisebbeket (Beküldött fotó)

A helyi német önkormányzat jóvoltából szamaragolhattak a gyerekek (Beküldött fotó)

Dávid Tímea polgármester elmondta, rendkívül fontos számára a közösségépítés, ezért a nemzetiségi önkormányzatokat is minden alkalommal felkérik a közösségi programok szervezésére. A délután folyamán koncertet adott az Aparhanti Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak köszönhetően a Tolna megyei testvérpár is, Sárközi Norbert és Sárközi Sándor, azaz az SND zenekar.

A Bonyhádi Német Nemzetiségi Énekkar is koncertet adott (Beküldött fotó)

Sztárokból sem volt hiány a rendezvényen: az este vendége Vastag Tamás és zenekara volt, de az aparhanti származású Kenderesi Tamás olimpikon is kilátogatott családjával a falunapra. A fergeteges napot bállal zárták, ahol a jó hangulatról a Diamant Kapelle Zenekar gondoskodott. A polgármester elmondta, a tavalyi évben a Magyar Falu Program keretében több pályázatot is megnyertek. Az idei évben indult egy negyven millió forintos pályázat megvalósítása, melynek keretében egy négyszáznegyven méteres útszakaszt újítanak fel a József Attila utcában.

A József Attila utca részbeni felújítására negyvenmilliót nyertek (Fotó: Mártonfai D.)

– Pár hete készült el a védőnői szolgálat épületének felújítása, ahol megújult a teljes infrastruktúra. Az épületbe új bútorokat és új eszközöket vásároltunk, az épületet kívülről is teljesen felújítottuk, illetve megtörtént az ingatlan akadálymentesítése is. Ide két hete vissza is költözhetett a védőnőnk – mondta Dávid Tímea.

A védőnői szolgálat épületét kívül és belül is felújították (Fotó: Mártonfai D.)

Szintén a Magyar Falu Program pályázatán nyert a település kommunális eszközök beszerzésére tizenötmillió forintot. Új zöldterület-karbantartó eszközökkel gazdagodott az önkormányzat, valamint egy új Fiat Ducato beszerzése is folyamatban van.

