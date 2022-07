Hogy miért veszélyesek ezek az anyagok és mit okozhatnak, arról Kálóczi Andrea a RÉV Központ vezetője beszélt lapunknak. - A hallucinogén anyagok hatásait nem lehet előre tudni, ugyanis sok dologtól függ ezeknek a veszélyes, sok esetben toxikus szerek használatának kimenetele. A különböző hallucinációkat okozó anyagok mind más módon hatnak az adott személyre.

A hatás függ az adott személy aktuális lelkiállapotától, hogy milyen élmények érték a használat előtti órákban, valamint attól is, hogy milyen élethelyzetben van. A fogyasztó idegrendszere, annak érzékenysége is rendkívül erős befolyásoló tényező. – Az egyik kliensem nem eseti, hanem sajnos rendszeres szerhasználó volt. Egyik alkalommal például azt hallucinálta, hogy a környezetében lévők pénzbehajtók, ezért kimenekült a házból – mesélte el Kálóczi Andrea.

Úgy vélte, üldözik, ezért futásnak eredt a Balaton partján és csak több órányi menekülés után eszmélt fel. A hallucinogén anyag kiválthat nagyon kellemes, jó élményeket is. Ez az általános, ezért is térnek vissza a szerhez, mert jó élményt ad az általában nehézségekkel küzdő embereknek. Fontos megkülönböztetni azt is, hogy valaki egyszer, kipróbálás miatt használja ezeket a szereket, vagy már rendszeres szerhasználó. Sajnos sokszor előfordul, hogy valaki áldozattá válik, hiszen tudta nélkül belekeverhetnek valamit az italába.

Nem tudják, hogy mi történik velük pontosan, mert a szer módosult tudatállapotot okoz és a valóságot másképp érzékelik. Sokszor válnak bűncselekmények áldozatává. Erről sajnos lehetetlen bármi konkrétat megtudni utólag, ugyanis aki ilyen szert használt, az ritkán fordul a rendőrséghez segítségért, hiszen szégyelli ami vele történt és attól is fél, hogy ő maga is még nagyobb bajba kerül – hangsúlyozt Kálóczi Andrea.

A felnőttek esetében a marihuána és az ecstasy használata fordul elő a leggyakrabban.

A divatos dizájner drogok veszélyesebbek, mint például a marihuána, hiszen ezek mind szintetikus anyagok, sokszor nem tudni miből készülnek. Hogy egy-két lehetséges összetevőt említsünk, lehet bennük patkányméreg, csavarlazító vagy akár aceton is. A Nemzeti Drog Fókuszpont 2020-as felmérése szerint Magyarországon a herbál nevű szintetikus drog volt a legnépszerűbb.

Aki bármi hasonló szerre rászokik, súlyos következményekre számíthat. Az a fiatal, aki éveken keresztül fogyasztja ezeket, annak a személynek a pszichés fejlődése megreked, hiszen nem tapaszalja meg a felnőtté válás folyamatát– tette hozzá Kálóczi Andrea. Kiemelte, felnőtt klienseik érzelmi érettsége megkésett, de a rehabilitáción lehetőség van arra, hogy megküzdhessenek a problémáikkal és pótolhassák lemaradásukat.

A fiatalok - a marihuána után - leggyakrabban legálisan, vagy részben legálisan beszerezhető szerekhez nyúlnak.

Az ESPAD (European School Survey on Alcohol and other Drugs) felmérése alapján 2015-ben a leggyakrabban használt drog - a marihuána - után legális, vagy részben legális szerek szerepeltek a listán. A diákok körében egyre gyakrabban előfordul, hogy orvosi javaslat nélkül szedhető nyugtatókat és altatókat szednek. A felnőttek esetében szintén a marihuána és a hasis vezeti a fogyasztási listát, és kimagasló az ecstasy használata is.