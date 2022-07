– Az ivartalanítás egy ma már rutinműtétnek számító beavatkozás, melynek lényege, hogy a hím egyedek heréit, amelyek a nemi hormonok termeléséért felelnek, eltávolítjuk, míg a nőstény állatoknál kivesszük a petefészket és egyes esetekben a méhet is. Ezzel gyakorlatilag megszűnik az állatok nemi hormon termelése, amelynek következtében nem ivarzanak a kutyák és a macskák, vagyis nem hajtja őket a biológiai fennmaradás ösztöne. Így sokkal nyugodtabbak lesznek, a dominanciára hajlamos kan kutyák és kandúr macskák nem fognak egyetlen nőstényért sem harcba szállni, a nőstény cicák és a szuka kutyák pedig nem akarnak mindenáron elszökni, hogy eleget tegyenek a legősibb biológiai parancsnak, a szaporodásnak – mondta dr. Borus István állatorvos.

Ezek a gyakorlati, mindennapjainkat befolyásoló előnyök, ám valójában számos betegség kialakulását is megelőzhetjük ezzel a műtéttel. Sajnos egyre gyakrabban sújtják az állatokat is a különféle daganatos betegségek, úgy mint hererák, emlőrák, vagy rosszabb esetben a méh és a petefészek különféle daganatos megbetegedései. Emellett idős ivaros szukáknál gyakran fordul elő gennyes méhgyulladás, a méh nyálkahártya elfajulása, vérzése, a petefészek cisztás elváltozása. Ilyenkor életmentő műtétre van szükség, ami lényegét tekintve azonos az ivartalanítással, mert a beteg szerveket – méhet és petefészket – kell eltávolítani.

A műtéti kockázatok viszont nagyok, mert, ha idős a szuka, 8–10 akár 12 éves, lázas beteg, esetleg napok óta nem eszik, legyengült, a méhében levő gennyből toxinok szívódnak fel, melyek a máj működését terhelik. Szuka kutyáknál ráadásul rendszeres probléma az álvemhesség, amikor is a szervezet olyan tüneteket produkál, mintha vemhesült volna a kutya. Az álvemhesség során az emlőkben beindul a tejtermelés, viszont nincsenek kölykök, akik a tejet kiszívnák. A pangó tej gyulladásos állapot kialakulásához vezethet, fájdalmat okozva a szukának.

Tévhit, hogy a kutyáknak és macskáknak legalább egyszer párosodni kell, nekik nincs belső érzelmi indíttatásuk a családalapításra, ezek mind erős biológiai ösztönök csupán. Nem is beszélve arról, hogy milyen hatalmas probléma ma szerte a világon a felesleges szaporulatok felnevelése, az állatmentők napestig tudnának erről mesélni. Az állatvédelem alapja a nem kívánt szaporulat megelőzése.

– Sokan azt gondolják, ha ivartalanítják a kutyát vagy a macskát, akkor automatikusan elhízik az állat, ami szintén komoly veszélyeket rejt. Tény, hogy az ivartalan állatok nyugodtabbak, hízékonyabbak, anyagcseréjük lassul, de a gazdi megfelelő mennyiségű mozgással és kiegyensúlyozott táplálással ezt tökéletesen kordában tudja tartani. Csupán odafigyelés kérdése az egész – mondta dr. Borus István.

Gyorsan felépül

A műtét elvégzésének idejéről is megoszlanak a vélemények. Ez országonként és állatorvosonként is változik. Van, aki már az ivarérettség előtt elvégezteti a műtétet, mert nem akar semmilyen bonyodalmat és akad olyan is, aki megvárja az ivarérettséget. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a kutyák és macskák fizikai fejlődésére hatással vannak a nemi hormonok, különösen a csontok, az izmok és a másodlagos nemi jelleg kialakulására. Borus István havonta átlagosan húsz ivartalanítást végez el rendelőjében. A műtét előtt tizenkét órával az állat már nem ehet, és az altatás előtti órákban vizet sem szabad innia. Az operáció körülbelül egy-másfél óra, melyet altatásban végeznek. A felépülés szerencsére nem hosszadalmas, a seb tisztán tartása azonban fontos, ezért a műtét utáni napokban kímélni kell az állatot és szuka kutya ivartalanítása után minden esetben, kanoknál egyes esetekben (macskákra nem szükséges gallért adni, nálunk a cicák nem kapnak gallért) erősen javasolt a gallér viselése is, hogy szőrös kis barátunk ne nyalogassa a sebet, varratot.