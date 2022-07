Az eszközökre telepíthető applikációk fejlesztése töretlen, nincs téma amely kapcsán ne találnánk valamilyen programot. A közösségi média és a különböző videómegosztó oldalak sosem látott népszerűségnek örvendenek és sajnos az előnyök mellett számos veszélyt is rejtenek. Ezekre sokszor nem is gondolunk, fel sem merül bennünk, hogy milyen külső és negatívan befolyásoló hatások érhetik gyermekeinket.

Egyre gyakrabban hallani, hogy ilyen-olyan buta kihívásokba mennek bele a gyerekek. Az egyik ilyen legutóbb Amerikában egy nyolc és egy kilenc éves kislány halálát okozta. A feladat ugyanis az volt, hogy a gyerekek fojtsák meg magukat. Egy másik kihívásban a lélegzetet kellett visszatartani, világszerte közel száz gyermek halt már ebbe bele és sokan kerültek kórházba eszméletlen állapotban. Közülük több százan maradandó agykárosodást is szenvedtek. A szülők beperelték a szóban forgó applikációt, bár ez gyermekeiket nem hozza vissza.

De vajon megelőzhetőek lettek volna ezek a tragédiák? Egy háromgyermekes családanyát kérdeztem meg, náluk milyen mobilhasználati szabályok vannak a most tizennégy, tizenkettő és tíz éves gyerekeknél. Az édesanya elmondta, hogy a tanítási időszakban a suli mellett nem sok lehetőségük van a telefon nyomkodásra, mert a szakkörök, edzések és a tanulás mellett erre kevés idő marad – szerencsére. A nyári szünetben azonban több a szabadidő, ebből fakadóan az okos eszköz nyomkodásra is nagyobb a kísértés. Hogy ezt a lehető legkevesebb időre csökkentsék, igyekeznek a gyerekeket lekötni, és a ház körül különböző feladatokat adnak nekik.

– Három gyermek mellett a nyári táborozások lehetősége véges, de igyekszünk munkaidő után a lehető legtöbb időt a szabadban tölteni, feladatokat adni nekik, vagy együtt szervezünk aktív kikapcsolódást. Emellett nagyon sokat beszélgetünk velük, hogy a sok jó dolog mellett milyen veszély leselkedhet rájuk – mondta az édesanya. – A tizennégy éves fiam esténként a barátaival bandázik, ilyenkor nem tudjuk mit nézegetnek, de úgy érzem, jó a kapcsolatunk, igyekszem megbízni benne.

Eddig sosem adott okot komoly aggodalomra és ha kérdeztük valamiről, nem hazudott. A tizenkét és tíz éves lányaim nemrég törölték le azt az applikációt, amelyet az amerikai szülők bepereltek, mert ők is egy fenyegető videóval találkoztak. Az üzenet az volt, ha nem küldik tovább a videót, akkor valamelyik családtagjuk meghal. Elmondtuk nekik, hogy ezeket nem szabad elhinni, nem valós dolgok, és kérés nélkül törölték az alkalmazást. Ez nekik is elég ijesztő volt.

Az anyuka azt is elmondta, hogy a telefonhasználati szabályokat egészen az online oktatás megjelenéséig nagyon jól be tudták tartatni. Ám a pandémia felborította ezt, ugyanis a gyerekeknek egész nap elérhetőnek kellett lenniük a világhálón és a tanárok a mai napig rendszeresen a közösségi oldalakon lévő csoportokon keresztül küldik a házi feladatot és sokszor ott is kell visszaküldeni. Mint mondta, a digitális oktatás ideje alatt nem lehetett kontrollálni, mikor mit csinálnak a számítógépen vagy a mobilon, hiszen állandóan a képernyő előtt voltak és az osztálytársakkal is csak ott tudtak kommunikálni.

B. Rita ikergyermekei közel hét évesek. Férjével a kezdetektől fogva nagyon tudatosan és következetesen kezdték el bevezetni a kicsiket a digitális világba. – A gyerekeknek én adom oda a telefonomat, de mindig kikapcsolom az internetelérést, így véletlenül sem tudnak felcsatlakozni a világhálóra – mondta el Rita. – A fényképeket nézegetik, vagy egymást fotózzák, esetleg videózzák. Náluk ennyiben merül ki a telefonhasználat.

Kicsi korukban sem ültettük őket tévé elé, mozgóképet sokáig nem láttak, diavetítőn néztünk meséket, azokat olvastam nekik. Mi magunk sem néztük a tévét előttük, ezért nem volt igényük a televízióra. Bár lakásban lakunk és a szabadban töltött programok az időjárástól függnek, mindig találunk valamilyen alternatív megoldást, hogy ne a tévé vagy a telefon legyen a megoldás. Most már nézhetnek meséket a tévében, de jellemzően hétvégén, és naponta csak egy hosszabb mese engedélyezett.

A meséket DVD-ről, vagy az internetről általunk elindítva nézhetik, nem a gyerekcsatornák között szörfözve. A gyerekek a szülők példáját követik, ezért nekünk kell nagyon észnél lennünk. Volt, hogy társasjáték közben pittyegett a telefonom és a lányom szólt rám, hogy most ne mobilozzak, mert játszunk. És igaza is volt, egyszerűen csak benne van az emberben, hogy munkaidőben mindig elérhető és mindenre azonnal válaszolni kell – tette hozzá az ikrek anyukája.

Kitanics Márk pszichológus elmondta, ezek a veszélyes kihívások nem új keletűek, régen a haveri csoportokban is terjedtek ostoba kihívások, csak nem online, hanem szájról-szájra ment a hírük. Ezért általánosságban elmondható, hogy a szülők felelőssége a gyermekek ellenőrzése és az őszinte kommunikáció, melyet nem lehet elég korán elkezdeni. A szakember hangsúlyozta, hogy nem az okos eszköz használatának tiltása a megoldás, hanem az észszerű keretek közé szorítása.

– Érdemes nem egy adott időintervallumot meghatározni, hogy egy adott napon mennyit nyomkodhatja a gyerek a telefont, hanem például azt mondom neki, játszhatsz addig, amíg be nem fejezem a főzést. Így a gyerek nem szokja meg, hogy van minden nap egy-másfél órája. Szülőként az is feladatunk, hogy minőségi időt töltsünk a gyerekkel. Ez sok energia és gyakran fárasztó a kivitelezése egy nehéz munkanap után, de muszáj következetesnek lennünk velük, különben megtörténhet a baj.

Igenis a szülő feladata ellenőrizni, hogy mit csinál a gyerek a világhálón. Ha nincs rejtegetnivalónk egy családon belül egymás előtt, akkor a gyerek oda fogja adni a telefont – tette hozzá Kitanics Márk.